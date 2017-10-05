Пятый "Подиум зрелой красоты" представил этно-коллекции

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В Москве в культурном центра ЗИЛ 3 октября прошел "Подиум зрелой красоты", организованный проектом "Баба-Деда". Мероприятие было посвящено этнической тематике в современной одежде. В этом году в показе участвовали 63 модели: самым старшим из них, супругам Аиде и Вадиму Сенчуро, в этом году исполнилось 79 лет, сообщает пресс-релиз мероприятия.
Этно-подиум открылся показом коллекции "Истоки" дизайнера Елены Шипиловой. Свои работы представили победители дизайнерского конкурса, проведенного порталом "Баба-Деда"; в их создании были использованы фольклорные мотивы ряда регионов России, в том числе Республики Марий Эл, Свердловской, Новгородской и Белгородской областей, Пермского края.
"Я обожаю всех тех, кто создает моду для нас для всех, а не выборочно", - объявила зрителям в видеосообщении певица Надежда Бабкина, представившая на показе собственную линию одежды. Также в мероприятии участвовали модные бренды WITT international и UNIQLO, сеть универмагов ХЦ, Cocos Moscow и "Царицын Дом".
Организаторы показа уверены, что после 50 лет для женщин не менее важно красиво одеваться и нравиться себе, чем в молодости. Культура зрелой красоты, которую они стремятся привить обществу, способствует изменению восприятия пожилого возраста: из "угасания" он становится новым витком активной жизни. В 2014 году московский "Подиум зрелой красоты" стал первым в мире модным показом с участием моделей старше 50 лет; в 2015 году к мероприятию присоединилась Великобритания.
"Наш проект показывает обществу меняющийся портрет поколения людей. Я заметила, что чем старше они становятся, тем чаще задумываются о своих корнях, — говорит основатель портала "Баба-Деда" Анастасия Лазибная. — Поэтому в этом году нам стало интересно показать, как культурная самоидентификация может вдохновлять, став частью образов жителя мегаполиса".
"Помню, когда-то в 1970-х годах увидела на дверях Московского дома моделей приглашение для демонстраторов одежды, но побоялась зайти. Потом в Строгановке, где учился мой муж-художник, пробегали на высоченных каблуках красотки-натурщицы, но было ясно, что это — не мое. Так что попробовать рискнула только сейчас", - вспоминает одна из моделей подиума Елена Марченко; будучи выпускницей мехмата МГУ, она вместе с тем всегда обожала шить и успела поработать в модной индустрии.
Организатор подиума - проект "Баба-Деда" объединяет инициативы, связанные с досугом, трудоустройством, образованием и общественной активностью, целевой аудиторией которых являются граждане старше 50 лет. Свою задачу его участники видят в том, чтобы представить обществу новый образ зрелого человека и вдохновлять пожилых людей на активную социальную жизнь.
В этом году партнерами мероприятия стали МГТС, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко и европейский бренд женской одежды WITT international.
Видео-трансляция "Подиума зрелой красоты" доступна на сайте проекта.
Материал предоставлен проектом "+1".