Кампания против выбрасывания батареек началась в Великобритании

Крупнейшие торговые сети Британии решили объединить усилия, чтобы помочь своим клиентам правильно избавляться от батареек, которые уже отслужили свой срок. В акции участвуют Asda, B&Q, Currys PC World, Marks & Spencer и Morrisons. Все они, как компании, продающие более 32 кг батареек в год, по существующим нормам и так обязаны устанавливать в торговых залах контейнеры для приема разряженных источников питания. Однако, как показали последние исследования, это не приводит к значительным результатам. Поэтому компании объединились в стремлении сделать эти спецприемники как можно более заметными и удобными.

Как сообщает газета The Guardian, в ходе недавнего опроса, проведенного экологической благотворительной организацией Hubbub и одним из крупнейших экспертов по эффективности использования ресурсов Ecosurety, выяснилось, что более чем из 3 тыс. респондентов лишь 47% знали, что в батарейках содержатся ценные металлы, включая свинец, ртуть, кадмий, цинк, марганец и литий, которые могут быть использованы повторно.

И, несмотря на то что на свалке эти компоненты загрязняют окружающую среду, более половины опрошенных (52%) признались, что выбрасывают батарейки в обычный мусорный контейнер. Из-за такого равнодушия миллионы элементов питания ежегодно оказываются на мусорных полигонах, выщелачивая почву и, возможно, воду. Шесть из 10 британцев складывают ненужные источники питания у себя в доме. Объем таких "завалявшихся" батареек эксперты оценили в 178 млн штук.

В настоящее время отработанные батареи из Великобритании увозят на переработку в Финляндию, Германию и Францию. В ноябре в Шотландии будет открыт первый собственный завод. Это позволит перерабатывать 20 тыс. т батареек в год, что достаточно для утилизации всех подобных отходов, собранных в Великобритании.

В России единственный завод занимается утилизацией бытовых батареек - "Мегаполисресурс" в Челябинске. Новая модернизированная линия переработки батареек способна перерабатывать до 700 т батареек в год. Однако, как рассказали "+1" представители завода, темпы сбора севших элементов все еще заметно отстают от возможностей их утилизации.

"До модернизации линии этой весной она, к сожалению, работала неравномерно, потому что сбор в России часто носит стихийный характер (единовременные акции, например), - рассказывает Татьяна Якутова из пресс-службы ГК "Мегаполисресурс". - Кроме того, мы перерабатывали батарейки на той же линии, где и электронный лом, поэтому накапливали батарейки, потом зачищали линию, сразу перерабатывали большой объем и опять переключались на более ценное сырье. Сама линия была заточена под крупные партии, которые никто нам единовременно не сдавал, приходилось копить. Эти три причины не позволяли нам наладить постоянный процесс утилизации. Сейчас линия утилизации батареек выделена, поэтому элементы питания нет смысла накапливать, их перерабатывают сразу при поступлении".

Сейчас в России продают в среднем 25 тыс. т батареек в год. Собирают же из них не более 3%. За полтора года (2016 год и первые два квартала 2017 года) на утилизацию в России поступило 212 т батареек. Остальные, по предположению переработчиков, были выброшены вместе с обычным мусором и захоронены на свалках.

Материал предоставлен проектом "+1".