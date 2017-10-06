Австралийские ученые выступают за развитие технологий восстановления коралловых рифов

Команда ученых из австралийских университетов признала, что, даже если глобальное потепление ограничится уровнем полутора градусов, Большой Барьерный риф будет по-прежнему подвержен обесцвечиванию кораллов. Ведущий автор исследования Кен Энтони из Австралийского института морских наук (AIMS) считает, что глобальное потепление неминуемо изменит коралловые рифы. Однако, по его мнению, если удастся сохранить виды кораллов, которые обеспечивают места обитания для рыб и других морских обитателей, можно будет поддержать их экологическую и рекреационную ценность. Австралийские ученые оценили ряд новых технологий восстановления и адаптации рифов, которые помогут во всем мире защитить полипы в период изменения климата. Об исследовании пишет портал Phys.org.

"Инвестирование в такие направления, как восстановление рифов, которые уже успешно зарекомендовали себя в Карибском бассейне, набирает обороты, но нам крайне необходимо найти наиболее эффективный, оперативный и экономически обоснованный подход к Большому Барьерному рифу", - заявил один из авторов исследования, глава Программы исследований будущих рифов из Университета технологий Сиднея Дэвид Сагетт.

Ученый предложил в качестве одного из решений так называемые суперкораллы, найденные в теплой, кислотной, низкокислородной и замутненной воде. Они могут использоваться в качестве "семенного фонда" для восстановления рифов и повышения их устойчивости.

В статье также обсуждаются такие технологии, как поток генов - перенос генов между популяциями одного вида, который может включать в себя перемещение кораллов с более теплых на более холодные рифы. Другой подход предполагает усиление способности кораллов справляться с изменением климата посредством селективного размножения с использованием методов, обычно применяемых в сельском хозяйстве. Исследователи подчеркивают, что изучение новых технологий должно сопровождаться использованием общепризнанных методов.

Важное значение, по мнению исследователей, имеют смягчение последствий изменения климата, постоянное управление качеством воды и контроль за популяцией морских звезд вида "терновый венец".

Генеральный директор AIMS Пол Хардисти говорит, что эти действия должны быть срочно предприняты. "Это не только австралийский вызов, но и глобальный. Рифы во всем мире находятся в беде. Мы ищем способы восстановить их, когда они повреждаются, помочь им стать сильнее и лучше пережить грядущие изменения", - подчеркнул он.

Ученые еще много лет назад предсказывали, что обесцвечивание кораллов произойдет. "Я преподаю изменение климата и обесцвечивание кораллов в рамках основной учебной программы с 2001 года. Мы наблюдаем за миром в недоумении, видя, как он катится к столкновению с собственным климатом", - пишет в своей колонке для австралийской газеты Sydney Herald декан Университета Нового Южного Уэльса Эмма Джонстон. Ученый приводит некоторые технологические решения, разработанные исследователями, однако подчеркивает, что не все научное сообщество "убеждено в безопасности "помощи эволюции" - выпуске выборочно разведенных или генетически модифицированных кораллов".

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