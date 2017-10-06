Китай превращает города в "гигантские губки" для борьбы с глобальным потеплением

Китай принял новую тактику: превращение городов в "гигантские губки". Таким образом страна пытается решить двойную проблему быстрого роста городов и борьбы с экстремальными погодными условиями. Подход "города-губки" основан на ряде инноваций, от зеленых крыш на зданиях до увеличения городских водно-болотных угодий. Технология первоначально будет реализована в 13 пилотных городах, ее описало агентство Thomson Reuters Foundation. В медиагруппе называют это "смелым шагом для решения некоторых экологических проблем, затрагивающих самую густонаселенную страну мира".

Власти страны предписали городам, вошедшим в пилотный проект, среди которых Пекин, Шэньчжэнь и Шанхай, найти способы поглощения, хранения, фильтрации и очистки дождевой воды. Предполагается сохранить влагу и подготовить для повторного использования, вместо того чтобы направлять в канализацию. Это необходимо, чтобы справиться с проблемами, связанными с наводнениями, засухой, сильной жарой и загрязнениями. Согласно плану властей, к 2030 году 80% городских районов должны превратиться в "губки".

"Это своевременное напоминание о том, что решение проблем городского климата требует целостного подхода", - считает эксперт по устойчивому развитию городов Санандан Тивари (Sunandan Tiwari) из ICLEI - Local Governments for Sustainability (ассоциация местных органов власти и национальных и региональных организаций местного самоуправления). По словам Тивари, нововведение будет не только сокращать ущерб от экстремальных погодных условий из-за глобального потепления, но и позволит улучшить городское биоразнообразие, общественное здравоохранение и качество жизни.

Более половины населения страны живет в городских районах и страдает от экстремальных погодных условий, таких как сильные наводнения, нехватка воды и тепловые волны, ярко выраженные в районах с плотной застройкой, где бетон и асфальт удерживают высокую температуру. Деревья и другие растения поглощают воду, а затем выделяют ее через испарение. Это создает охлаждающий эффект, подобно тому, как пот способствует охлаждению людей.

"С рекордными температурами в Китае и во многих других частях мира охлаждение становится ключевым элементом в планировании городов, устойчивых к климату", - заявил глава китайского отделения Всемирного совета по вопросам будущего (World Future Council) Бопин Чэнь (Boping Chen). Самый густонаселенный город Китая - это Шанхай. В нем проживают 24 млн человек, в июле прошлого года в мегаполисе была зафиксирована рекордная температура 40,9°C, несмотря на то что город страдал от проливных дождей и наводнений. Шанхай в прошлом году уже объявил о строительстве 400 тыс. кв. м садов на крышах наряду с другими мерами по созданию "зеленого" города.

Правительство выделило на каждый пилотный "город-губку" от $60 до $90 млн ежегодно в течение следующих трех лет, дополнительно городам предлагается привлекать средства через партнерские отношения между государственным и частным секторами.

Материал предоставлен проектом "+1".