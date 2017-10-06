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В США появятся суши с заменителем рыбы, изготовленным из помидоров

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6 октября, 17:59 UTC+3

Розничная сеть, продвигающая изобретение, пытается сделать вклад в устойчивое питание

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© Александр Уткин/ТАСС, архив

Сеть магазинов органических продуктов Whole Foods при производстве суши начала использовать заменитель рыбы, сообщает портал Environmental Leader. Это продукт на основе томатов, изготовленный только из ингредиентов, не содержащих ГМО. Рыбозаменитель, который получил название "Ахими" (Ahimi), был разработан компанией Ocean Hugger Foods. По вкусу он идентичен тунцу.

Суши с использованием этого ингредиента будут продаваться в магазинах Whole Foods в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, начиная со в следующего месяца, а также в кафетериях всех университетов в Северной Америке. Продукт будут продавать также в офисах Google и Twitter. Представитель Whole Foods рассказал Environmental Leader, что продукт "довольно мягкий" и "не томатный", хотя клиенты смогут заметить разницу между настоящим тунцом и заменителем.

Основатель Ocean Hugger Foods и шеф-повар Джеймс Корвелл изобрел "Ахими" после посещения рыбного рынка в Токио, где увидел, что за один день продается почти два млн кг тунца. Активист пришел к выводу, что для таких объемов нельзя применить устойчивые стандарты продовольствия, поэтому он экспериментировал с томатами в течение нескольких лет.

Как отмечает The Environmental Leader, растущий спрос на тунца привел к тому, что некоторые виды этой рыбы оказались на грани вымирания. Это поднимает вопрос об устойчивых методах рыболовства. В частности, компания Thai Union, которая занимается добычей тунца, объявила, что будет предоставлять клиентам "полную цифровую прослеживаемость", то есть позволит отследить путь тунца от судна, на котором он был пойман, и определить используемый метод промысла. Так компания пытается бороться с незаконным промыслом и чрезмерным выловом во всех своих цепочках поставок. Компания приняла обязательства в соответствии со стратегией устойчивого развития рыболовства SeaChange.

К 2050 году численность населения планеты достигнет девяти млрд человек, подсчитали в ООН. Для того, чтобы всех прокормить, производство продовольствия должно увеличиться как минимум на 50%. Одновременно с этим изменение климата грозит сокращением урожайности более чем на 25%. ООН предупреждает, что если человечество не найдет альтернативные пути производства сельскохозяйственной продукции и не начнет более рационально использовать природные ресурсы, продовольственная безопасность окажется под угрозой.

Материал предоставлен проектом "+1".

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