Шотландия запретила добычу сланцевого газа

Шотландское правительство заявило о запрете фрекинга - добычи природного газа методом гидравлического разрыва пласта. Действия правительства стали ответом на протест жителей против добычи газа этим методом. О новости сообщил портал Inhabitat.

Опрос общественного мнения, в котором приняли участие более 65 тыс. человек, показал, что 99% процентов жителей Шотландии голосует против отмены запрета на фрекинг, который действует в королевстве с 2015 года.

“У нас нет социальной лицензии на нетрадиционную добычу нефти и газа”, - заявил министр энергетики Шотландии Пол Уилхауз (Paul Wheelhouse). Чиновник также сообщил, что фрекинг "не может и не станет применяться в Шотландии”.

Профессор Стюарт Хазельдин (Stuart Haszeldine), эксперт по вопросам улавливания и хранения углерода в Эдинбургском университете, объяснил The Guardian, что жители, принявшие участие в опросе, своим решением отказались от краткосрочной экономической выгоды, которую может дать фрекинг.

Запрет на фрекинг был наложен после массовых протестных движений, а также исследований, которые показали слабую экономическую значимость метода.

Экономика и экология

Несмотря на то, что Шотландия нуждается в природном газе для отопления и поддержания химической промышленности, согласно оценкам аудиторской компании КПМГ (KPMG), нетрадиционная добыча угля и газа увеличит ВВП государства лишь на 0,1%, но при этом приведет к разрушению окружающей среды в местах добычи.

Фрекинг, как отметил Пол Уилхауз, приведет к "долгосрочным негативным последствиям для местных сообществ" и нанесет ущерб здоровью населения, окружающей среде и климатическим целям Шотландии. Многолетний мораторий на добычу сланцевого газа в Шотландии станет постоянным, добавил министр.

"У нас есть моральные обязательства по борьбе с изменением климата, и экономические обязательства по подготовке Шотландии к новым возможностям, связанным с низкоуглеродным развитием", - рассказал Пол Уилхауз парламенту Шотландии.

Активисты “зеленого” движения восприняли решение правительства как победу. Официальный представитель WWF Шотландии Сэм Гарднер сообщил, что сохранение запрета на фрекинг - это "отличная новость", и что ископаемое топливо должно быть "оставлено в земле".

Критика запрета

Некоторые группы, в частности нефтяные компании и Консервативная партия Шотландии, восприняли решение о запрете фрекинга критически.

Том Пикеринг, директор по операциям газоразведовательной и газодобывающей компании Ineos Shale, заявил: "Это печальный день для тех из нас, кто верит в принятие решений, основанных на фактических данных. Шотландское правительство отвернулось от потенциального ренессанса производства и увеличения числа рабочих мест и уменьшило значимость шотландской науки в мире, игнорируя ее выводы".

Шотландские консерваторы также считают, что Шотландия упустит важные экономические возможности и высококвалифицированные рабочие места в результате решения.

Запрет фрекинга будет обсуждаться в правительстве Шотландии позднее в этом году. Окончательное решение о моратории на добычу сланцевого газа будет принято на основе результатов голосования.

Добыча природного газа методом гидравлического разрыва пласта происходит путем закачки в трещины горных пород смеси из воды, различных химических веществ и песка под высоким давлением. В результате применения этой технологии из пород высвобождается газ. Согласно информации, представленной на сайте Гринпис, смесь, которая закачивается в пласты, содержит в себе потенциально канцерогенные вещества, а также естественным образом загрязняется радиоактивными элементами и тяжелыми металлами в толще пород. Часть этих веществ попадает на поверхность и загрязняет источники воды и почву. Также, загрязнению могут подвергаться и подземные запасы воды. Фрекинг используется для добычи нефти или газа из отработанных скважин, где традиционные способы добычи уже малорентабельны, а также для добычи сланцевого газа и газа уплотненных песчаников.

Согласно данным CNBC, большая часть добычи сланцевого газа происходит в 32 странах, включая такие государства, как США и Бразилия, в некоторых странах, например во Франции и Бельгии фрекинг находится под запретом.