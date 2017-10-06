Шахтеры в США переквалифицируются для работы в альтернативной энергетике

В бывших угледобывающих штатах Западной Вирджинии и Вайоминга разработаны программы обучения альтернативной энергетике. В 2000 году более половины электроэнергии США получали из угля. В 2016 году его доля снизилась до 1/3, а тысячи рабочих в угольной промышленности были уволены. При этом они обладают навыками, которые могли бы пригодиться на рабочих местах, связанных с установкой солнечных батарей или на ветровых электростанциях, пишет издание Inhabitat.

Компании Solar Holler и Coalfield Development обучают людей установке солнечных панелей. Кроме того, проводится реконструкция зданий, запущена сельскохозяйственная программа, которая включает в себя превращение бывшей территории шахты в рыбную ферму на солнечной энергии.

В начале года в Вайоминге производитель ветряных турбин Goldwin Americas запустил учебный курс для шахтеров, желающих участвовать в строительстве крупной ветростанции. После постройки объекта работать там останутся 200 человек.

Организация Appalachian Headwaters - еще одна организация, предоставляющая альтернативу бывшим угольщикам и ветеранам. Она превращает старый вахтовый поселок в пасеку с целью помочь людям начать работу в медовом бизнесе. В следующем году 35 человек получат около 150 ульев либо бесплатно, либо по беспроцентному или низкопроцентному кредиту.

Чистая энергетика становится все более крупным работодателем. По данным министерства энергетики США, на солнечных электростанциях работает около 374 тыс. человек. За 2016 году занятость в данном секторе увеличилась на 25%. Прирост числа работников в ветроэнергетике еще более значительный - 32%; в ней занято около 106 тыс. американцев, в то время как угольные, нефтяные и газовые электростанции дают работу 187 тыс. людей.

В целом низкоуглеродная (природный газ), атомная и возобновляемая энергетика обеспечили рабочие места почти для 800 тыс. человек.

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