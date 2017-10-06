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Навигатор экопроектов для бизнеса запустили в Рунете

Социальная ответственность
6 октября, 18:26 UTC+3

Он представляет собой карту России, на которой отмечены социальные и экологические инициативы бизнеса

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Материал из 1 страницы
© StartupStockPhotos/pixabay

Информационный партнер Комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров "Кислород.Лайф" запустил навигатор экологических проектов. Он представляет собой карту России, на которой отмечены социальные и экологические инициативы бизнеса. Ресурс позволит предприятиям заявить о своей работе в области корпоративной ответственности, а компаниям, которые только к ней приступают, определить "свободные" регионы. Нанести на карту свой проект можно через специальную форму. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

"Мы обратили внимание на то, что экологические проекты распределены неравномерно, – рассказала председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров, директор по связям с общественностью En+ Group Елена Вишнякова. – Есть знаковые места для корпораций, например, Байкал или Волга, где очень много активности компаний. А есть территории, куда не ступала нога корпоративного волонтера, и очень зря. Мы решили сделать навигатор, чтобы показать эти белые пятна на карте страны, где корпорация может реализовать свою социальную ответственность".

Всего в Навигатор включено 40 проектов. Еще 300 - на очереди. Инициативы подразделяются на пять категорий: волонтерство, просвещение, исследования, эко-бизнес, устойчивое развитие. Среди нанесенных на карту проектов - всероссийский молодежный образовательный проект En+ Group, Национального фонда "Страна заповедная" и фонда Олега Дерипаски "Вольное дело", направленный на популяризацию заповедной системы России, "Заповедная смена"; экологический марафон "ПонесЛось" для сотрудников компании Норникель и местных сообществ; экологический конкурс "Наш общий дом" от компании "Красноярская ГЭС"; волонтерский экологический марафон En+ Group "360 минут" по защите озера Байкал и особо охраняемых природных территорий; экологическая акция "Филип Моррис Интернэшнл" в России по озеленению и благоустройству Природного орнитологического парка в Имеретинской низменности; фестиваль Ассоциации  менеджеров и Национального совета по корпоративному волонтерству "Сиреневый день" по благоустройству Новослободского парка в Москве; школа экологического предпринимательства (ШЭПР), организованная En+ Group и Молодежным Благотворительным Фондом "Возрождение Земли Сибирской"; экологические уроки МТС "Мобильные технологии для экологии", Центр устойчивого развития бизнеса на базе Московской школы управления СКОЛКОВО, открытый компанией Unilever.

Материал предоставлен проектом "+1".

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