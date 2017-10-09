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Новый заказник появится в Архангельской области

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9 октября, 18:19 UTC+3

Всемирный фонд дикой природы согласовывает границы особо охраняемой природной территории

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Материал из 1 страницы
© Белинский Юрий/ТАСС

Российское подразделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) ведет переговоры с лесозаготавливающими компаниями и государственными органами о согласовании границ новой охраняемой природной территории в Архангельской области. Официально о готовности передать часть своей территории для включения в заказник заявила корпорация ГК "Титан", ведущая лесозаготовки в регионе. Согласно договоренности, территория Двинско-Пинежского лесного массива вдоль всей южной границы арендованных ГК "Титан" лесных земель будет включена в заказник. Об этом сообщает пресс-служба WWF.

"WWF России приглашает к диалогу все компании, арендующие лесные участки на территории междуречья, для решения проблемы сохранения уникального массива малонарушенных лесов и согласования границ заказника площадью около 350 тыс. га. Мы также надеемся на поддержку правительства Архангельской области, официально заявившего о том, что заказник будет создан до конца 2017 года. В том числе мы рассчитываем, что власти региона установят мораторий и не будут передавать в аренду участки в границах планируемой ООПТ", - рассказал директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц.

Работа над созданием заказника на территории Двинско-Пинежского лесного массива ведется с начала 2000-х годов. Проект заказника, подготовленный WWF совместно с Центром природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области, прошел государственную экологическую экспертизу в 2013 году. Несмотря на то что создание новой особо охраняемой природной территории отражено в Лесном плане и схеме территориального планирования региона, границы заказника еще не определены. Трудность в согласовании границ вызвана тем, что большая часть планируемой под заказник территории находится в аренде у лесозаготовителей.

ГК "Титан" пообещала включиться в диалог с другими компаниями, работающими в регионе, и государственными органами для согласования границ Двинско-Пинежского заказника до конца 2017 года.

Двинско-Пинежский лесной массив площадью около 900 тыс. га находится в Архангельской области, в междуречье Пинеги и Северной Двины. Эти не тронутые человеком леса являются крупнейшим сохранившимся в Европе участком дикой северной тайги. Для этих лесов характерно разнообразие флоры и фауны, лесной массив также является местообитанием редких видов, занесенных в Красную книгу, таких как белка-летяга, беркут, филин, скопа, орлан-белохвост и северный олень.

Согласно отчету Международной сельскохозяйственной организации (ФАО), опубликованному в 2015 году, площадь лесных земель в России составила 814 млн га. В то время как объем лесозаготовок составил 197 млн куб. м. По площади лесов Россия занимает первое место в мире, по объему лесозаготовок - четвертое после Индии, США и Бразилии.

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