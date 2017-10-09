Продление туристического сезона в нацпарках Индии может навредить животным

Национальный парк Казиранга (Kaziranga National Park), расположенный индийском штате Ассам (Assam) открылся для туристов в начале октября. Он будет принимать путешественников следующие восемь месяцев. В национальном парке обитают самые крупные в мире популяции однорогих носорогов (2,5 тыс. особей из 3 тыс.) и бенгальских тигров. Защитники дикой природы раскритиковали решение правительства штата продлить туристический сезон в национальных парках и заповедниках. Как утверждают эксперты, туризм разрушает местные экосистемы и провоцирует дополнительный стресс у животных. Об этом сообщает газета Assam Times.

По данным издания First Post, для туристов открыли ареалы Bagori, Burahpahar, Kohora. Область парка Agoratoli, где гнездятся мигрирующие птицы, в том числе пеликаны, останется закрытой, эта территория сильно пострадала во время ежегодных летних наводнений.

По данным The Indian Express, июльские потопы размыли 70% территории парка и унесли жизни 105 животных. Во время потопов второй волны, которые случились 13 августа, как сообщает India Today, утонули 15 носорогов, бенгальский тигр, четверо слонят и 194 оленей. Наводнения стали крупнейшими с 1988 года.

По словам директора Казиранга Сатендра Сингх (Satendra Singh), наводнения не превзошли по числу жертв потопы 2012 и 2016 годов. Однако вода прибывала в этом году быстрее - уровень повысился на 8-9 футов (2,44-2,74 м) за 24 часа.

Как считают эксперты, интенсивность наводнений в будущем в связи с изменениями климата увеличится, поэтому необходимо освободить земли вокруг парка от поселений, и создать еще 40 возвышенностей, где животные могли бы спастись от потопов. По словам чиновников, некоторые особи во время наводнений оказались за пределами парка и углубились в деревни, где могли стать жертвами браконьеров или покалечить местных жителей.

Давление туриндустрии

Как считают эксперты, решение о продлении сезона вызвано давлением со стороны туристического сектора и желанием увеличить прибыль. Хотя, как обратил внимание научный и экологический журналист Чандан Кумар Дуара (Chandan Kumar Duarah), поездки в парки лишь разорят путешественников.

"В Ассаме до октября осадки. В связи с изменением климата сезон дождей стал длиннее. Октябрь - все еще дождливый и облачный и не подходит для экскурсий в районы дикой природы. Решение правительства открыть парк Казиранга и заповедник Побитора (Pobitora) для туристов с октября не только скажется на охране видов, но и на кошельках туристов, которые заплатят полную стоимость, а увидят лишь несколько ареалов, - пояснил Чандан Кумар Дуара. - Правительствам не следует зарабатывать деньги за счет нанесения вреда природе".

Эксперты обращают внимание на необходимость возводить объекты, которые могли бы предотвратить последствия наводнений в заповедниках и национальных парках, вместо того, чтобы выстраивать туристическую инфраструктуру, что сейчас является приоритетным направлением развития охраняемых территорий в штате.

Влияние на животных

Как напоминают экологи, охраняемые территории создаются не для туристов, а для защиты редких животных. Туризм угрожает целостности экосистем и динамике популяций диких видов природы и провоцирует агрессивное поведение у животных.

Из-за регулярных наводнений, антропогенных барьеров на миграционных путях, дефицита еды и воды особи становятся раздражительными и агрессивными. На нескольких охраняемых территориях в штате зафиксированы случаи нападения животных на егерей. Последний случай произошел 20 сентября. Тогда егерям пришлось застрелить взрослого носорога в районе национального парка Казиранга Agaratoli. 14 февраля носорог убил егеря Гаутама Баруа (Gautam Barua) в ареале Bagori. В последнюю неделю января носорог напал на егеря Поду Раджонгши (Podu Rajbongshi) в национальном парке Оранг (Rajiv Gandhi Orang National Park), расположенном на северном берегу реки Брахмапутра в округах Дарранг и Сонитпур штата Ассам.

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