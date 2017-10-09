Исследование: городам будущего потребуются новые стандарты строительства

Политика Австралии в области строительства и землепользования не позволяет стране без структурных перемен добиться прогресса в создании условий для устойчивого развития городов. Обзор, проведенный Центром городских исследований Государственного технологического университета Мельбурна (RMIT), показал, что значительный процент новых жилых построек в Австралии при проверке не соответствуют минимальным требованиям устойчивого строительства. Изменить ситуацию помогут пересмотр государственных нормативов и новые технологии процессов принятия решений. О выводах группы исследователей пишет The Conversation.

По словам авторов исследования, в Австралии на национальном уровне ни системы государственного управления, ни строительные кодексы не нацелены на устойчивое развитие и создание низкоуглеродных городов будущего. Важное исключение - Индекс устойчивого строительства BASIX - документ, действующий в штате Новый Южный Уэльс, который регулирует строительство по показателям устойчивости.

BASIX позволяет планировать и строить дома, обеспечивающие жителям Нового Южного Уэльса эффективное потребление воды и электричества, что обеспечивает существенную экономию жильцам. Норматив устанавливает минимальные уровни тепловой производительности и комфортные жилые условия для экономии энергии. Дома, построенные с учетом требований Индекса, позволяют снизить потребление ресурсов на 40% и вполовину сократить выбросы парниковых газов.

Распространение опыта

Авторы исследования считают, что в Австралии на местном уровне должен произойти пересмотр показателей устойчивости при строительстве. В качестве примера они приводят Совет альянса по устойчивому строительству (CASBE) в штате Виктория. Организации удалось собрать вокруг себя круг единомышленников и добиться на правительственном уровне пересмотра нормативов строительства.

Альянс включал в себя представителей местных органов власти и специалистов по проектированию и планированию экологически устойчивых городских сред. В течение нескольких лет эксперты вели дебаты с правительством о необходимости улучшения дизайна и производительности зданий. Анализ апелляционных дел Трибунала штата Виктория по гражданским и административным спорам показал, что изменения проходили с большим напряжением. Альянсу удалось внедрить целый ряд новых инструментов оценок строительства и изменить процесс принятия решений.

“Мы обнаружили, что если власти штата не могут обеспечить перемены, есть коалиции, негосударственные организации и группы единомышленников, которые могут повлиять на внедрение новшеств и изменить нормативные акты, - говорят авторы исследования. - Но без поддержки местным сообществам не преодолеть недостатки систем. Нужна новая система планирования, высокие стандарты принятия решения - тут требуется участие всех уровней власти”.

История перемен в штате Виктория и работа Альянса показали, насколько важна роль единомышленников для достижения целей устойчивого развития. В штате выросло количество местных органов власти, которые теперь продвигают инициативы. Вторым важным моментом в реализации проектов городов будущего эксперты называют четкие стандарты экологически устойчивого проектирования и строительства. Примером может стать Индекс устойчивого строительства BASIX.

Создание устойчивых городов прописано в целях ООН. 40% мирового потребления энергии и треть выбросов парниковых газов приходится на строительный сектор, при этом Австралия ответственна за 12% потребления энергии и 13% выбросов - поэтому участие страны, как отмечают эксперты, имеет значительное влияние для достижения общемировых целей.

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