Ученые обнаружили инсектициды в образцах меда по всему миру

Загрязнение пестицидами может быть более масштабным, чем предполагалось ранее. Ученые из Университета Невшателя (Université de Neuchâtel, Швейцария), проанализировали 198 образцов меда, собранных по всему миру, в том числе в таких отдаленных местах, как океанические острова. В ходе исследования выяснилось, что пестициды, принадлежащие классу неоникотиноидов содержат 75% изученных образцов меда. Об исследовании, опубликованном в журнале Science, рассказал The Guardian.

Загрязнение меда было самым высоким в ​​Северной Америке - там один или несколько неоникотиноидов содержали 86% образцов, неоникотиноиды также были найдены в 80% образцов из Азии, Европейские образцы содержали эти пестициды в 79% случаев. Наиболее чистым оказался мед из Южной Америки - опасное вещество содержали 57% образцов по всему континенту.

"Если вы посмотрите на минимальную концентрацию, при которой было выявлено значительное отрицательное воздействие на пчел, то 48% наших образцов превысят этот уровень", - рассказал один из авторов исследования, профессор Эдвард Митчелл (Edward Mitchell). По словам исследователей, воздействия от пестицидов включают в себя нарушение обучаемости, поведения и функционирования колоний пчел. "Концентрации часто очень низкие, но мы говорим о пестицидах, которые чрезвычайно токсичны: в 4000-400 раз более токсичных, чем инсектицид ДДТ", - объяснил Эдвард Митчелл.

Ранее в этом году другое исследование показало, что неоникотиноиды ставят под угрозу здоровье колоний как домашних, так и диких пчел. До этого в лабораторных исследованиях неоднократно подтверждалось, что пестициды, которые составляют четверть многомиллиардного рынка химических средств защиты растений, причиняют серьезный ущерб пчелам. Пчелы и другие опылители необходимы для производства продуктов питания, но их численность уменьшается, в частности, из-за потери мест обитания, болезней и использования пестицидов.

Все, кроме двух образцов, изученных в ходе исследования, имели уровень загрязнения ниже "максимального остаточного уровня" (MRL) - уровня содержания пестицидов в продуктах, разрешенного для потребления человеком в соответствии с законодательством ЕС. Однако, по словам профессора Митчелла, влияние неоникотиноидов на позвоночных изучено недостаточно хорошо.

Профессор Дейв Гулсон (Dave Goulson) из Университета Сассекса (University of Sussex, Великобритания) поделился: "Целые ландшафты во всем мире пропитаны нейротоксинами, что несомненно способствует глобальному краху биоразнообразия. Настало время разработать глобальную систему регулирования пестицидов, чтобы предотвратить повторение биологических катастроф".

Вред пестицидов

Пестициды - сельскохозяйственные ядохимикаты, используемые для борьбы с с сорняками, вредителями и с болезнями растений. Согласно отчету комиссии ООН по правам человека, пестициды являются причиной около 200 000 смертельных отравлений в год. Также, в отчете говорится о том, что использование пестицидов не является необходимостью для того, чтобы обеспечить пропитанием растущее население планеты.

По мнению профессора МГУ и эксперта ООН по химической безопасности Валерия Петросяна, использование пестицидов необходимо ограничить.

"В Стокгольмской Конвенции 2001 года "О запрете использования приоритетных токсичных веществ" 8 из 12 названных в этой Конвенции веществ - пестициды. В то же время, во Всемирном докладе 2003 года Рабочей группы ООН По выявлению приоритетных токсичных веществ, в которой и я принимаю участие, 5 из 6 приоритетных токсикантов - снова пестициды. Поэтому применение пестицидов должно быть запрещено, по крайней мере, в тех странах, где нет голода, иначе новые поколения рождающихся детей будут всё больше и больше болеть серьёзными заболеваниями, связанными с отклонениями от нормального физиологического и психического статуса", - объяснил эксперт "+1".

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