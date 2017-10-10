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Ученые призывают не бояться бактерий в многоразовых сумках для покупок

Социальная ответственность
10 октября, 18:26 UTC+3

"Вечные" сумки сохраняют окружающую среду, заменяя пластиковые пакеты

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Материал из 1 страницы
© webandi/pixabay

Британский Институт здоровья окружающей среды (CIEH) призвал потребителей продолжать ходить за покупками с многоразовыми "сумками на всю жизнь", не опасаясь развития в них бактерий и пищевого отравления. Таким образом ученые дополнили заявление британского Агентства по стандартизации продуктов питания (FSA), которое ранее выступило с заявлением, что более прочные многоразовые сумки, обычно приобретаемые в супермаркетах, могут накапливать смертельные пищевые бактерии, если в них переносят рыбу и мясо. Об этом пишет The Guardian.

"Мы не должны сокращать использование "вечных сумок" после этого предупреждения от Агентства по стандартизации продуктов питания. Чрезмерное использование и утилизация пластмасс в нашей стране — это увеличивающаяся проблема, которая затрагивает всех нас и сильно вредит окружающей среде. "Вечные сумки" являются неотъемлемой частью усилий по борьбе с этим", — сказал глава отдела целевых программ в CIEH, который представляет около девяти тысяч специалистов в области общественного здравоохранения, Тони Льюис. Он добавил, что для безопасного использования "вечных сумок" необходимо руководствоваться некоторыми правилами, в том числе не класть в одну сумку сырые продукты вместе с готовыми к употреблению.

Для того, чтобы избежать риска, следует упаковывать пищу разных типов в разные многоразовые сумки, чтобы не запутаться, на них можно поставить отметку. Если есть зримые протекания, загрязнения или повреждения, следует заменить сумку, а хлопковые сумки должны быть выстираны в стиральной машине. Исследователи также рекомендуют протирать сумки, если они сделаны из пластика, теплой водой с моющим средством после каждого использования. Также следует мыть руки по возвращении домой и после распаковки покупок, чтобы избежать перекрестного заражения (неумышленной передачи инфекции от зараженного объекта).

FSA заявило об опасности использования многоразовых сумок для продуктов из-за того, что некоторые упаковки могут содержать такие бактерии, как сальмонеллы, кишечную палочку и кампилобактеры — наиболее распространенные возбудители пищевого отравления в Великобритании. Ведомство не пропагандирует отказ от сумок, однако призывает выбирать их тщательнее и соблюдать гигиену.

Ученые выразили беспокойство из-за заявления FSA, так как в Великобритании может снова увеличиться использование одноразовых и тонких пластиковых пакетов, после того как в 2015 году была введена минимальная стоимость на них в супермаркетах — пять пенсов (3,8 руб.). Выдача бесплатных пластиковых пакетов в стране запрещена. Tesco, крупнейшая розничная сеть Великобритании, отказалась от пластиковых пакетов совсем, взамен предлагая покупателям "вечные сумки", которые могут использоваться повторно. В то же время супермаркеты обязаны предлагать бесплатные пакеты для сырого мяса на кассе (даже если он уже упакован), чтобы остановить распространение каких-либо вредных микробов.

За первые полгода действия закона об ограничении пластиковых пакетов их продажи упали больше чем на 85%, подсчитали в Департаменте окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании (DEFRA). В количественном отношении это 6 млрд не использованных пакетов.

Материал предоставлен проектом "+1".

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