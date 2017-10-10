Фестиваль детского и семейного кино "Ноль плюс" прошел в Тюменской области

Четвертый Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" прошел в трех городах Тюменской области (Тюмень, Тобольск, Ялуторовск) с 30 сентября по 7 октября. Зрители смогли увидеть фильмы о добре, дружбе и семье. В программу фестиваля вошли 52 премьерные картины, всего в рамках конкурса было показано 63 фильма, а еще 70 картин были внеконкурсными. Фестиваль посетили около 10 тыс. зрителей. Мероприятие организовал фонд развития творчества "Жизнь и Дело". Об этом “+1” сообщили в оргкомитете мероприятия.

Гран-при фестиваля получил короткометражный анимационный фильм "Два трамвая" — о счастливой семье трамваев — режиссера киностудии "Союзмультфильм" Светланы Андриановой. Лучшим полнометражным игровым фильмом стала автобиографическая картина якутского режиссера Татьяны Эверстовой "Его дочь", лучшим короткометражным игровым фильмом — "Шоколад" иранского режиссера Меди Хейдари. Лучший короткометражный анимационный фильм — "Ямка" мексиканского режиссера Марибэль Суарез. Лучший документальный фильм — "Возвращение к себе" южнокорейских режиссеров Чанг-Йонг Мун и Чин Чон. Лучший научно-популярный фильм — "Уроки из космоса. Физика невесомости" режиссера студии "Роскосмос" Михаила Куцкого. Лучший фильм по мнению детского жюри — "Из темноты" сирийского кинематографиста Ахмада Талеба. Также на форуме вручили 26 специальных призов.

В рамках мероприятия состоялся форум "Кинопедагогика", участие в котором приняли около 100 педагогов Тюменской области. На нем учителя и эксперты-кинематографисты обсуждали кинопедагогический подход к воспитательному и образовательному процессу. Для помощи в применении такого подхода педагогам представили проект онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс", который будет готов к 2018 году. Он станет полноценным альтернативным каналом трансляции детского и семейного кино со всего мира для российских детей, подростков, молодежи, родителей, педагогов, рассказал “+1” кинорежиссер, общественный деятель, директор международного кинофестиваля "Ноль Плюс" Николай Данн.

"Особенность кинотеатра в том, что все фильмы на этой платформе будут содержать в своей основе общечеловеческие ценности. Это кино, которое будет способствовать развитию человека на разных этапах жизни. Для этого будет предусмотрена категоризация по возрастам, которая позволит родителям детей разных возрастов подбирать соответствующий контент для своей семьи. Не случайно лозунг нашего кинофестиваля и кинотеатра - "Кино, которому доверяют", ведь сама возможность доверить восприятие собственного ребенка благотворной аудио-визуальной информации - на вес золота. С этой целью мы начали кинофестиваль, которому в 2018 году уже исполнится 5 лет. С этой же целью мы разрабатываем онлайн-кинотеатр, чтобы 365 дней в году жители нашей страны могли иметь доступ к такому кино", — рассказал режиссер.

В онлайн-кинотеатре будет панель инструментов, которая позволит проводить осмысленный кинопросмотр: самостоятельный, семейный или педагогический. На платформе будут транслироваться ролики с рекомендациями к просмотру. В отдельном разделе для педагогов руководство по осмысленному просмотру будет включено по умолчанию, поскольку предполагается, что педагоги станут пользоваться онлайн-кинотеатром как раз в целях реализации кинопедагогических практик в образовательном процессе.

Фестиваль также включал образовательную программу, в рамках которой гости фестиваля провели творческие встречи и мастер-классы. Среди мероприятий в программе значились кинопоказ документального фильма "Школа 911" о волонтерах-медиках американского режиссера Тима Уоррена, мастер-класс по мультипликации с режиссером и преподавателем Британской высшей школы дизайна Алексеем Минченком, практикум по актерскому мастерству и постановке сценической речи для школьников, встречи с актером Дмитрием Барковым и режиссером анимационного кино Валентином Телегиным.

В рамках фестиваля прошли и мероприятия, не связанные с кино, например, "Малоформатный фестиваль современного танца" с авторскими сольными и дуэтными постановками танцовщиков, фотовыставка "Лики Природы" директора кинофестиваля Николая Данна, выставка "Югра. Мифы и легенды" мастера резьбы по дереву из Когалыма Виталия Вербицкого. На мероприятии также работал детский пресс-центр, участники которого готовили интервью, рецензии и посты для соцсетей. Оргкомитет фестиваля продолжит работу в течение года в формате образовательных показов и киноуроков в разных частях Тюменской области и ближайших регионов.

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