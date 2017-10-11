Акцию в честь Международного дня девочек запустили в США

В США запустили акцию, которая, по словам организаторов, должна вдохновить девушек и женщин на всей планете вспомнить о своих мечтах и сделать шаг навстречу их реализации. Об этом Forbes рассказала основатель проекта The Girls' Lounge Шелли Залис.

В честь Международного дня девочек Залис призывает всех женщин, независимо от возраста и социального статуса, рассказать миру о себе. Для этого надо сделать яркое селфи и разместить его в соцсетях с хештегом #GirlsBelongHere. Также организаторы просят девушек больше рассказывать о своих самых смелых планах и уже достигнутых целях и отмечать на фото тех, кто вдохновляет их строить карьеру и добиваться впечатляющих результатов.

Глобальное движение "День девочек" появилось в 2011 году, когда активистки одной из юношеских инициатив ООН решили установить всемирный женский праздник для молодежи. После официального утверждения ООН День девочек стали ежегодно отмечать 11 октября. К этой дате команда, состоящая исключительно из школьниц и студенток, готовит агитационную программу и праздничные акции, главная цель которых - борьба за гендерную справедливость и права молодежи. Активистки стремятся обратить внимание общества на социальные проблемы, предрассудки, предубеждение в отношении девочек, а также призывают к искоренению насилия, дискриминации, домогательств и принуждения к раннему замужеству.

Многие уверены, что Международный день девочек - это праздник не только подростков, но и всех женщин.

"Люди часто спрашивают меня, почему я использовала слово "девочка" в названии своего проекта The Girls' Lounge, - делится Залис со своими читателями. - Я говорю, что слово "девочка" не имеет отношения к возрасту или вашей позиции в жизни. Девочка - это умение быть смелой и задорной. Речь идет о том, чтобы держаться за это чувство приключений и детской непосредственности. У мужчин есть свой Boys Club, поэтому я решила создать "Девичий лаундж" для женщин".

Шелли Залис уверена, что смелый образ мыслей может изменить положение женщин в деловом мире, помочь исправить устаревшие нормы на рабочих местах и переосмыслить правила, которые больше не эффективны. Несмотря на долгие годы борьбы за гендерное равенство, даже в США число женщин на руководящих должностях все еще остается низким. Не более 6% компаний из списка Fortune 500 управляются женщинами. Сенат США состоит из женщин менее чем на четверть. А в масштабах планеты число женщин, входящих в состав органов законодательной власти, составляет 23,4%.

Некоторые американские эксперты утверждают, что равенство полов - это не требование самих женщин, а социальная и экономическая необходимость. Согласно исследованию The McKinsey Global Institute, $12 трлн могли бы пополнить мировой ВВП к 2025 году, если бы в мире удалось достигнуть гендерного равенства.

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