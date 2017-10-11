Продажу пластиковых бутылок снова разрешат в нацпарках США

Администрация президента США Дональда Трампа сняла запрет на продажу и использование воды в пластиковых бутылках, который действовал с 2011 года в 23 из 417 нацпарков, в том числе в "Гранд-Каньоне" (Grand Canyon National Park, штат Аризона) и Зайоне (Zion National Park, штат Юта). Об этом сообщает The Guardian.

Согласно исследованиям Службы национальных парков США (NPS), запрет помогал сокращать объемы мусора в американских природных зонах на 2 млн пластиковых бутылок ежегодно. Ежегодно нацпарки США посещают 331 млн человек. В 2016 году "Гранд-Каньон" и Зайон посетили 10,2 млн человек. По данным NPS, бутылки составляют 20% образующихся вокруг Большого каньона отходов.

В пресс-релизе NPS по поводу отмены запрета отмечается, что "посетители сами должны решать, как им утолять жажду во время посещений парка, особенно в периоды летних каникул". Тот же аргумент приводила Международная ассоциация бутилированной воды (International Bottled Water Association), которая запустила кампанию против запрета в январе после избрания Дональда Трампа на пост президента и потратила на нее $80 тыс.

Активисты заявляют, что Белый дом лоббирует интересы производителей бутилированной воды, которые оспаривали норматив с момента его введения. Представители индустрии уверяли, что из-за распоряжения посетители не могут утолять жажду здоровым способом. Хотя в парках, где ввели запреты на бутилированную воду, предварительно установили станции для пополнения многоразовых сосудов.

"Учитывая, что администрация Трампа признавала положительный эффект существующей политики в мае, но все же решила аннулировать запрет в прошлом месяце, можно говорить о том, что все дело в долларах лоббируемой индустрии бутилированной воды", - заявила представитель международной некоммерческой правозащитной организации Corporate Accountability International Лорен ДеРуша Флорез (Lauren DeRusha Florez).

NPS входит в состав министерства внутренних дел (Department of Interior), главой которого Трамп назначил Райана Зинке (Ryan Zinke).

Экологов беспокоят и другие действия нового руководителя ведомства. Министерство, например, пересматривает правила бурения нефти и газа в нацпарках, в том числе в тропическом природном территориальном комплексе Эверглейдс во Флориде. Министерство может также отменить 20-летний запрет на добычу урана вблизи Большого каньона.

В июне Зинке поддержал предложение сократить бюджет нацпарков на 2018 год на $400 млн, что потребовало бы уменьшить персонал природных территорий на 90%.

Зинке также рекомендовал сократить "до минимума" природоохранную зону "Медвежьи уши", которая занимает 1,3 млн акров (526 тыс. га). Национальный памятник представляет собой две столовые горы, окруженные священными для местных племен землями. Чиновник уверен, что территории необходимо использовать - разрешить в землях охоту, добычу полезных ископаемых, лесозаготовку и разведение скота.

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