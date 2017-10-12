Эксперты оценили последствия изменений климата

Сотрудники информационного центра ООН в Тегеране опубликовали обзор самых масштабных природных катастроф 2017 года и подсчитали, во сколько обошлись климатические изменения мировому бюджету. Оказалось, что пострадали страны во всех частях света. Как сообщает агентство IRNA, эксперты призывают менять ситуацию совместными усилиями.

В последние месяцы жизнь миллионов людей в странах Карибского бассейна и на материковой части США была поставлена под угрозу сразу несколькими ураганами. "Ирма", "Харви" и "Мария" заставили 3,4 млн жителей Пуэрто-Рико заново налаживать быт, при этом в зоне бедствия дефицит предметов первой необходимости, включая продукты питания и питьевую воду. Остров Барбуда вообще был признан непригодным для жизни. Экономический ущерб от ураганов оценивается специалистами от $100 млрд до $300 млрд.

В Бангладеш, Индии и Непале от рекордных наводнений пострадали 40 млн человек. Более 1200 человек погибли, многие потеряли свои дома, урожай был затоплен, а рабочие места разрушены. Между тем в Африке за последние 18 месяцев 20 стран объявили чрезвычайное положение в связи с небывалой засухой.

Подобные катастрофы влияют на все страны вне зависимости от их уровня развития. Для менее развитых стран стихийные бедствия могут грозить усилением неравенства и нищеты, уничтожая достигнутый прогресс в области здравоохранения и образования; для развитых стран со средним уровнем доходов ощутимы затраты на восстановление инфраструктуры, которые могут быть огромными.

Эксперты отметили частоту и силу природных катаклизмов, вызванных глобальным потеплением. За последние два года более 40 млн человек, главным образом в странах, которые в наибольшей степени способствуют глобальному потеплению, были вынуждены навсегда или временно покинуть свои дома из-за стихийных бедствий.

Повышение температуры на Земле увеличивает количество водяного пара в атмосфере, что приводит к более интенсивным ливням и наводнениям в одних местах и засухе в других. 25 лет назад ученые вывели на орбиту спутник Посейдон, который впервые начал точно отмечать изменения уровня Мирового океана. С тех пор он рос на 3,4 мм в год, что в общей сложности составило 85 мм за четверть века. Это повлияло на интенсивность тропических штормов во всем мире, и продолжит влиять в будущем.

Необходимость международного сотрудничества

Эксперты считают, чтобы снизить риск возникновения стихийных бедствий и уменьшить изменение климата в долгосрочной перспективе, все страны должны действовать сообща. Сейчас в Майами реализуют программу защиты от наводнений. $400 млн долларов потратят на установку морских насосов, улучшение дорог и морских путей. Но для большинства государств такие расходы немыслимы.

Хотя Парижское соглашение и установило перспективный курс низкоуглеродного развития, каждая страна сталкивается со своими препятствиями. Как ожидают эксперты, в результате реализации программ каждым из государств, уровень выбросов углекислого газа на Земле снизится, однако последствия изменения климата будут ощущаться еще многие годы. Поэтому мира нет другого выбора, кроме как одновременно инвестировать в развитие адаптации к глобальному потеплению и снижать риск стихийных бедствий.

Преимущества такого подхода очевидны, если посчитать затраты по сравнению с устранением последствий новых глобальных катастроф. Однако он требует международного сотрудничества в беспрецедентных масштабах.

Важнейшая долгосрочная цель, которую ставят эксперты ООН, - это восстановление баланса между выбросами и естественной поглощающей способностью планеты. "Крайне важно помнить, что долгосрочное сокращение выбросов - это самая важная тактика снижения риска, которую мы имеем, и мы должны ее реализовать." - утверждают докладчики.

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