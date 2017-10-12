Ученые: люди потребляют микропластик вместе с едой, водой и воздухом

Крошечные частички пластика в том или ином виде присутствуют в окружающей среде практически везде. Они есть в водопроводной воде и пище, которую потребляет человек, говорится в докладе, подготовленном британским Центром экологии и гидрологии, сообщает The Guardian.

По оценкам ученых, почти весь когда-либо производившийся человечеством пластик по-прежнему находится в окружающей среде (свыше 8 млрд тонн). Однако точных данных о его содержании в воде и пище, а также о его воздействии на человеческий организм сейчас практически нет.

По оценке Британского института по управлению водными ресурсами и окружающей средой, только в Европе на сушу выбрасывается от 4 до 23 раз больше пластика, чем попадает в Мировой океан. Помимо этого, источниками частиц, попадающих в воду и пищу, являются шинная пыль и одежда из синтетических материалов. По данным еще одного исследования, микропластик, в основном, отфильтровывается очистными сооружениями, однако примерно половина "осадка" затем попадает на сельскохозяйственные угодья. До 430 тыс. тонн микрочастиц каждый год оказывается на полях Европы и 300 тыс. т — Северной Америки. Но, как это ни удивительно, отмечают авторы в публикации на эту же тему, специалисты и регулирующие органы этот вопрос никогда не изучали.

Исследование Общества экологической токсикологии и химии окружающей среды от 2015 г одним из первых обратило внимание на то, что города буквально заполнены микроскопическими частицами пластика. Ученые подсчитали, что на Париж ежегодно оседает от 3 до 10 т. По мнению Фрэнка Келли, специалиста по санитарному состоянию окружающей среды из Королевского колледжа Лондона, люди не только "едят" и "пьют", но и вдыхают микрочастицы пластика.

Никто не знает, какое влияние микропластик оказывает на здоровье человека, однако уже доказано их негативное воздействие на состояние морских животных. Пластмассы могут содержать целый спектр разнообразных химических веществ, используемых для изменения определенных свойств материала (например, его цвета). Многие из них токсичны и приводят к гормональным нарушениям. Частицы пластика, нередко притягивающие диоксины, пестициды, болезнетворных микробов и металлы, могут "просачиваться" сквозь кишечные стенки и проникать в другие ткани организма.

Единственные наземные существа, на которых проверялось действие микрочастиц пластика, — это два вида земляных червей и нематода. Роланд Гейер из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре не исключает, что влияние на сухопутные экосистемы будет серьезнее.

"Гораздо больше внимания уделяется тому, как пластик взаимодействует с морскими организмами, однако намного меньше известно о том, как он влияет на наземные. Подозреваю, что воздействие — аналогичное, но не исключаю, что оно еще пагубнее", — говорит исследователь.

Угроза пластика

Известно, что к 2050 г масса пластика в мировом океане превысит суммарную массу рыб. Ежегодно туда попадает от 5 до 13 млн т пластиковых предметов. Их скопление находят даже в самых удаленных уголках мира: на необитаемом тихоокеанском коралловом острове Хендерсон и на арктическом побережье.

Представитель организации по сохранению морской среды Surfers Against Sewage Хьюго Тагхолм считает, что этот вид загрязнения не менее опасен, чем глобальное потепление.

Отказ от пластика

Государства мира начинают осознавать масштаб угрозы и вводят запреты правительственного уровня на использование одноразового пластика. В 2014 году Евросоюз принял директиву по уменьшению количества пластиковых пакетов на 50% к 2017 году и на 80% — к 2019 году.

В Кении производство, использование и продажа одноразового пластика теперь караются суровыми штрафами и даже тюремным заключением. Исполнительный директор Гринпис Африка Ньери Кабебери считает, что жители Кении должны перейти на многоразовые и экологичные упаковочные материалы.

От использования пластиковых пакетов уже отказалось более 40 стран, среди которых — Китай, Нидерланды, Франция и несколько государств Африки. Более радикальной мерой становится отказ от пластиковой тары.

Государства вводят изменения в нормативы производства для перехода на альтернативные материалы. Компании все чаще используют растительное сырье в составе материала для тар, бутылок и пакетов. Биопластик изготавливается из целлюлозы или крахмала и полностью разлагается в природе.

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