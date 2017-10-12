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Голландские птицефабрики оказались на грани разорения из-за загрязнения инсектицидами

Социальная ответственность
12 октября, 17:01 UTC+3

В стране удаляют отходы после скандала с зараженными куриными яйцами, специализированные предприятия не справляются с объемом работы

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Материал из 1 страницы
© creisi/pixabay

Тонны куриного помета, загрязненного запрещенными химическими препаратами для избавления от насекомых — инсектицидами — скопились на птицефермах в Нидерландах. В стране разгорелся скандал: 1 августа была обнародована информация об обнаружении яиц, зараженных инсектицидом фипронилом, запрещенным к применению на пищевом производстве в Европе. Миллионы яиц были конфискованы с полок супермаркетов и уничтожены по всей Европе, а десятки птицеводческих хозяйств закрылись. Убрать навоз владельцы закрытых предприятий не могут до сих пор. Об этом пишет агентство France Presse.

"Фермеры-птицеводы, которые уже находятся на грани финансового краха, не имеют возможности избавиться от загрязненного навоза", — рассказала председатель Голландской ассоциации птицеводов (NVP) Хенни де Хаан. Трудность заключается не только в недостатке средств, но и в том, что помет нельзя вывозить с ферм обычным способом. Согласно принятым правилам безопасности, сжечь его могут лишь два специализированных предприятия в стране, которые не справляются со всем объемом работы. Де Хаан добавила, что ситуация становится "неуправляемой", а одним из временных решений может стать перевоз ядовитого помета в специализированные хранилища.

Обычно используемый для избавления от блох, вшей и клещей животных, фипронил запрещен Европейским Союзом для использования в пищевой промышленности. Следствие выяснило, что финпропил использовался при обработке куриных ферм. Расследование ведется в отношении компании Chickfriend, которая использовала состав с фипронилом, а также бельгийской компании Poultry Vision, которая поставляла вещество.

Всего Chickfriend обрабатывала 267 птицефабрик, поэтому по меньшей мере 3,2 млн цыплят были забракованы из-за заражения. Яйца поставлялись в более чем десяток стран Европы и даже в Гонконг. К примеру, в Германии количество зараженных яиц могло достигать 10,7 млн, в Великобритании — 700 тыс., во Франции — в 244 тыс. Есть риск, что они могли оказаться и в России — через Казахстан и Белоруссию, признал Роскомнадзор, однако случаи ввоза зараженных яиц не были обнаружены.

Заражение вскрылось, когда в августе сеть супермаркетов Aldi объявила об изъятии из продажи в Германии всех яиц, произведенных в Бельгии и Нидерландах. Об этом власти Бельгии, как выяснилось позднее, знали еще с июня, но информация была засекречена, так как была предметом расследования.

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