Великобритания может ввести сбор с Facebook и Twitter для профилактики кибер-издевательств

Министр культуры Великобритании Карен Брэдли предложила ввести "общенациональный сбор", посредством которого социальные медиа-компании и поставщики услуг будут финансировать программы по повышению осведомленности об опасностях Интернета. Она ждет от социальных сетей раскрытия информации о масштабах распространения ненависти, для того чтобы подобным случаям можно было противодействовать более прицельно, сообщает ВВС.

Предполагается, что собранные в виде налогов средства пойдут в различные фонды, которые пытаются создать более безопасное интернет-сообщество. Однако никаких конкретных планов и предложений озвучено пока не было. По словам Брэдли, соцсети "готовы идти навстречу".

Политик призвала ввести добровольный "этический кодекс" и как можно быстрее снять с публикации любые жестокие материалы, направленные на разжигание агрессии. "Совместными усилиями правительства, промышленности, родителей и общества граждане могут безопасно жить в Интернете, но только если будут действовать сообща", - заявила Карен Брэдли.

По мнению министра, проблема не может быть решена одним только налогом или даже простым регулированием: социальные сети должны нести ответственность за то, что в них происходит, а правительствам необходимо научиться решать проблемы, возникающие в сети. Она уверена, что предотвращение травли в интернете должно стать важной частью школьного образования.

Правительство также хочет создать новый орган, аналогичный Совету Великобритании по детской безопасности в Интернете, чтобы следить за всеми аспектами безопасности в Интернете. В ответ на предложение министра представитель Facebook заявил: "Наш приоритет - сделать Facebook безопасным местом для людей всех возрастов, поэтому мы долгое время работали с экспертами по безопасности, такими как Британский центр безопасного интернета, разрабатывая мощные инструменты, помогающие людям получать положительный опыт".

Жестокость по сети

По данным отчета Национального общества защиты детей от жестокого обращения (NSPCC), в Великобритании в 2016-2017 годы было проведено 12 248 консультационных сессий Childline, посвященных онлайн-безопасности и злоупотреблениям, что оказалось на 9% больше, чем в предыдущий период.

Дети и подростки, родившиеся в двухтысячных, являются активными потребителями гаджетов, создателями сетевых сообществ и авторами контента, который далеко не всегда носит безобидный характер. Это компьютерные вирусы, материалы, связанные с ненавистью к определенным группам лиц, “группы смерти” в соцсетях и видеозаписи реального насилия над сверстниками. Доступность интернета сделала популярным

кибербуллинг - создание в соцсетях групп ненависти к сверстнику или сверстнице, написание оскорбительных комментариев на страницах жертв или распространение о них порочащих сведений. Жертвами агрессивно настроенных детей часто становятся не только другие дети, но и преподаватели.



"Подобная деятельность позволяет подростку ощутить свою самостоятельность, почувствовать себя ведущим во взаимодействии. Бунтари считают Интернет свободным пространством, сами решают, что делать, а также удовлетворяют таким образом потребности в самореализации и признании. При этом у них возникает иллюзия вседозволенности и безнаказанности", - поясняет главный редактор журнала "Дети в информационном обществе" Галина Солдатова.



Это подтверждают и результаты опроса, проведенного порталом OnlineCollege.org: например, 81% несовершеннолетних респондентов отметили, что при участии в кибертравле легче избежать наказания, чем при личном издевательстве над жертвой.



"Чем кибертравля эмоционально тяжелей обычной? В случае открытого конфликта у жертвы есть возможность сразу же ответить. Ты не первый начинаешь, и у тебя есть право пожаловаться, ударить в ответ, разрулить ситуацию на словах. А если тебя травят в сети, возникает проблема - как это пресечь в реальной жизни. То есть начинать конфликт тебе приходится самому. Жертва начинает ответное действие, а ее спрашивают: “Ты что? Мы ж прикалывались!", - рассказал “+1” Александр Минкин, главный разработчик игр социальной адаптации проекта "Полдень" (проект, в том числе, работает с проблемами агрессии среди подростков). - Другая проблема с кибербуллингом в том, что конфликт очень быстро приобретает публичный характер, но при этом пожаловаться подростку некуда”.

Согласно исследованию "Дети России и ЕС онлайн", 28% детей и подростков признались, что оскорбляли других людей в интернете, а те, кто подвергался оскорблениям в сети, сами часто становятся виртуальными агрессорами. Инициативы по борьбе с кибербуллингом существуют и в России. Однако чаще речь идет о безопасности детей, чем о формировании у них навыков ответственного поведения по отношению к сверстникам.

Российские проекты онлайн-безопасности

“Лаборатория Касперского” — производитель антивирусного программного обеспечения — создала портал "Защита детей", где даются подробные практические рекомендации для детей и подростков по сетевой этике, защите личных данных и безопасности, а также для родителей и учителей - о том, как говорить с детьми об онлайн-угрозах, пользоваться настройками безопасности и средствами родительского контроля. Операторы связи МТС и МГТС реализуют образовательно-выставочный проект "Дети в Интернете", который призван привить детям ответственность за свои действия в сети, показать преимущества и возможности интернета для обучения и общения; также они организовали бесплатную горячую линию "Дети онлайн", которая позволяет получить консультацию в случаях агрессии в сети.

Материал предоставлен проектом "+1".