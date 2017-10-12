Великобритания может ввести сбор с Facebook и Twitter для профилактики кибер-издевательств

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Министр культуры Великобритании Карен Брэдли предложила ввести "общенациональный сбор", посредством которого социальные медиа-компании и поставщики услуг будут финансировать программы по повышению осведомленности об опасностях Интернета. Она ждет от социальных сетей раскрытия информации о масштабах распространения ненависти, для того чтобы подобным случаям можно было противодействовать более прицельно, сообщает ВВС.
Предполагается, что собранные в виде налогов средства пойдут в различные фонды, которые пытаются создать более безопасное интернет-сообщество. Однако никаких конкретных планов и предложений озвучено пока не было. По словам Брэдли, соцсети "готовы идти навстречу".
Политик призвала ввести добровольный "этический кодекс" и как можно быстрее снять с публикации любые жестокие материалы, направленные на разжигание агрессии. "Совместными усилиями правительства, промышленности, родителей и общества граждане могут безопасно жить в Интернете, но только если будут действовать сообща", - заявила Карен Брэдли.
По мнению министра, проблема не может быть решена одним только налогом или даже простым регулированием: социальные сети должны нести ответственность за то, что в них происходит, а правительствам необходимо научиться решать проблемы, возникающие в сети. Она уверена, что предотвращение травли в интернете должно стать важной частью школьного образования.
Правительство также хочет создать новый орган, аналогичный Совету Великобритании по детской безопасности в Интернете, чтобы следить за всеми аспектами безопасности в Интернете. В ответ на предложение министра представитель Facebook заявил: "Наш приоритет - сделать Facebook безопасным местом для людей всех возрастов, поэтому мы долгое время работали с экспертами по безопасности, такими как Британский центр безопасного интернета, разрабатывая мощные инструменты, помогающие людям получать положительный опыт".
По данным отчета Национального общества защиты детей от жестокого обращения (NSPCC), в Великобритании в 2016-2017 годы было проведено 12 248 консультационных сессий Childline, посвященных онлайн-безопасности и злоупотреблениям, что оказалось на 9% больше, чем в предыдущий период.
Дети и подростки, родившиеся в двухтысячных, являются активными потребителями гаджетов, создателями сетевых сообществ и авторами контента, который далеко не всегда носит безобидный характер. Это компьютерные вирусы, материалы, связанные с ненавистью к определенным группам лиц, “группы смерти” в соцсетях и видеозаписи реального насилия над сверстниками. Доступность интернета сделала популярным
кибербуллинг - создание в соцсетях групп ненависти к сверстнику или сверстнице, написание оскорбительных комментариев на страницах жертв или распространение о них порочащих сведений. Жертвами агрессивно настроенных детей часто становятся не только другие дети, но и преподаватели.
"Подобная деятельность позволяет подростку ощутить свою самостоятельность, почувствовать себя ведущим во взаимодействии. Бунтари считают Интернет свободным пространством, сами решают, что делать, а также удовлетворяют таким образом потребности в самореализации и признании. При этом у них возникает иллюзия вседозволенности и безнаказанности", - поясняет главный редактор журнала "Дети в информационном обществе" Галина Солдатова.
Это подтверждают и результаты опроса, проведенного порталом OnlineCollege.org: например, 81% несовершеннолетних респондентов отметили, что при участии в кибертравле легче избежать наказания, чем при личном издевательстве над жертвой.
"Чем кибертравля эмоционально тяжелей обычной? В случае открытого конфликта у жертвы есть возможность сразу же ответить. Ты не первый начинаешь, и у тебя есть право пожаловаться, ударить в ответ, разрулить ситуацию на словах. А если тебя травят в сети, возникает проблема - как это пресечь в реальной жизни. То есть начинать конфликт тебе приходится самому. Жертва начинает ответное действие, а ее спрашивают: “Ты что? Мы ж прикалывались!", - рассказал “+1” Александр Минкин, главный разработчик игр социальной адаптации проекта "Полдень" (проект, в том числе, работает с проблемами агрессии среди подростков). - Другая проблема с кибербуллингом в том, что конфликт очень быстро приобретает публичный характер, но при этом пожаловаться подростку некуда”.
Согласно исследованию "Дети России и ЕС онлайн", 28% детей и подростков признались, что оскорбляли других людей в интернете, а те, кто подвергался оскорблениям в сети, сами часто становятся виртуальными агрессорами. Инициативы по борьбе с кибербуллингом существуют и в России. Однако чаще речь идет о безопасности детей, чем о формировании у них навыков ответственного поведения по отношению к сверстникам.
“Лаборатория Касперского” — производитель антивирусного программного обеспечения — создала портал "Защита детей", где даются подробные практические рекомендации для детей и подростков по сетевой этике, защите личных данных и безопасности, а также для родителей и учителей - о том, как говорить с детьми об онлайн-угрозах, пользоваться настройками безопасности и средствами родительского контроля. Операторы связи МТС и МГТС реализуют образовательно-выставочный проект "Дети в Интернете", который призван привить детям ответственность за свои действия в сети, показать преимущества и возможности интернета для обучения и общения; также они организовали бесплатную горячую линию "Дети онлайн", которая позволяет получить консультацию в случаях агрессии в сети.
Материал предоставлен проектом "+1".