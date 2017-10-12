Черная куропатка оказалась под угрозой вымирания

Нарушение естественной пищевой цепочки негативно сказалось на черной куропатке. Использование пестицидов в сельском хозяйстве привело к вымиранию большого количества насекомых. В результате этого черная куропатка и некоторые другие виды птиц, зависящие от этих насекомых, находятся в опасности. Об этом сообщает The News International.

Рацион питания птицы составляют семь групп насекомых, однако сейчас черные куропатки все чаще вынуждены есть мертвых насекомых и отравленные пестицидами семена. На это указывают исследования фекалий птиц.

Черная куропатка известна своим высоким пронзительным чириканьем. Ранее птицы были обитателями сельскохозяйственных полей и лесов. Ареал обитания черных куропаток охватывает низинные районы тропических лесов Малаккского полуострова, Борнео, Суматры и юго-восточной Азии. Черная куропатка внесена в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП) как "уязвимый вид".

По данным МСОП, популяция птиц стремительно сокращается. Черная куропатка до сих пор являются малоизученным видом птиц. По последним подсчетам МСОП, популяция составляет примерно 10 тыс. - 19 тыс. особей.

Среди главных угроз, вкупе с применением пестицидов в сельском хозяйстве, с которыми сталкивается черная куропатка, эксперты МСОП выделяют утрату среды обитания в связи с обезлесением и вырубкой леса под плантации каучука и масличной пальмы. Так, по данным МСОП, остров Борнео потерял 25% лесных массивов в период 1985 по 1997 годы.

По данным The News International, безопасными районами для птиц является, например, Долина Напа в Пакистане в провинции Синд. Эта территория находится под охраной, местные вожди поддерживают здесь запрет на охоту. Жители региона следуют этим правилам. Еще одна безопасная территория для черных куропаток - бассейн реки Инд в Южной Азии. Местные фермеры используют старые методы ведения сельского хозяйства без применения химикатов. Это обезопасивает черных куропаток от пищевого кризиса. Тем не менее, еще одной угрозой жизни птицам могут стать последствия изменения климата. Их воздействие на черную куропатку пока не изучено.

Для защиты этого ценного вида птиц природоохранные организации выступают за сокращение применения сельскохозяйственных химикатов в местах обитания черных куропаток. Отдельным направлением работы должно стать просвещение местного населения о ценности этого вида птиц, чтобы снизить риски браконьерства, а также использования черных куропаток в качестве домашних животных из-за их звучного чириканья.

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