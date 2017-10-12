Начался набор студентов на курс обучения правилам трудоустройства

Платформа "Моя карьера" объявила о начале набора на курс для студентов среднего профессионального образования (СПО). Онлайн-ресурс содержит восемь основных курсов, изучение которых поможет учащимся овладеть навыками коммуникации, планирования, управления своим временем. Есть также курсы по написанию резюме и прохождению собеседования. Кроме того, имеются три дополнительных курса о пользовании сайтами по поиску работы, планировании личного бюджета, кредитах и вкладах. Первый набор в 2017-2018 учебном году начинается 15 октября. Об этом говорится в пресс-релизе организатора проекта Фонда "ФОКУС-МЕДИА".

Обучение проходит дистанционно в течение двух месяцев. Программы включают материалы для прочтения с иллюстрациями и мини-тесты для закрепления знаний. На каждом этапе пользователь получает оценку. В конце набора студенты выполняют задание, которое проверяется и оценивается кураторами. Конечный этап - составление резюме студента и его размещение на портале для поиска работы и персонала HeadHunter, с которым соединена площадка "Моя карьера". Платформа интегрирована в обучение студентов СПО в пяти регионах – Санкт-Петербурге, Москве, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

"Педагоги СПО проходят двухдневные тренинги по пользованию платформой, после этого регистрируют на ней свою группу и набирают студентов, которые поэтапно проходят курсы", - рассказывает куратор проекта в Санкт-Петербурге, сотрудник фонда "Добрый город Петербург" Ольга Борисова. В Санкт-Петербурге платформу "Моя карьера" сегодня используют 20 колледжей.

Профориентация для школьников

На платформе также запущен курс для школьников "Как выбрать профессию?", который знакомит учащихся с информацией о методиках выбора профессии, факторах, которые влияют на этот выбор, и психологических аспектах профориентации. Курс доступен любому желающему после регистрации на сайте. Так, сейчас на площадке имеется информация о 30 рабочих профессиях, требующих среднего профессионального образования. На сайте в интерактивной форме рассказывается, в чем заключаются навыки профессии, где можно получить специальность, а также какую зарплату получают представители профессии в разных городах России.

Платформа "Моя карьера" - часть проекта "Развитие навыков трудоустройства уязвимой молодежи России", который с 2011 года реализуется фондом "ФОКУС-МЕДИА" при поддержке Фонда Citi (АО КБ "Ситибанк"). Проект является экспериментальной площадкой Федерального института развития образования (ФГАУ ФИРО), сотрудники которого оказывают проекту методическую поддержку.

Занятость молодежи

"Подготовка молодежи к работе в экономике ХХI века является основным направлением для социальных инвестиций Citi, как в России, так и в других странах присутствия компании. Сочетание традиционного обучения, развития предпринимательских и лидерских качеств, навыков трудоустройства помогает молодым людям из уязвимых групп населения конкурировать на рынке труда и достойно трудоустраиваться, – отметила Татьяна Авраменко, менеджер по корпоративной социальной ответственности АО КБ "Ситибанк". – Именно поэтому Фонд Citi начал инициативу "Путь к успеху" (Pathways to Progress), инвестируя $100 тыс. на программы помощи молодежи по всему миру. Программа с фондом "ФОКУС-МЕДИА" одна из них в нашей стране".

Интернет-платформа "Моя карьера" начала работать в 2016 г. По словам заместителя директора Фонда "ФОКУС-МЕДИА" Оксаны Баркаловой, в 2016-2017 годы 260 педагогов прошли подготовку и используют платформу в своей работе. Всего с весны 2016 года было четыре волны обучения. Суммарно на платформе зарегистрированы около 4500 студентов из пяти регионов России. Больше половины участников успешно прошли все обязательные курсы. Из них две трети составили на площадке свои резюме и 712 человек впоследствии получили временную или постоянную работу.

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