Презентация книги о социальном волонтерстве пройдет в Москве

В Москве в Центре благотворительности и социальной активности "Благосфера" 23 октября пройдет презентация книги "Социальное волонтерство под ключ. Меняем мир вместе". Издание собрало практический опыт одной из крупнейших профессиональных волонтерских организаций России, Добровольческого движения "Даниловцы".

Культура добровольной помощи в России только начала развиваться, и будущим волонтерам необходимо понимать, с чего начинать свою деятельность и как не навредить тем, кому хочется помочь. В книге рассказывается, как правильно общаться с подопечными, где проходит граница волонтерской ответственности, почему не рекомендуется просто приезжать в детские дома с подарками, как организовать группу единомышленников.

“Книга чудесная! Умная. Добрая. Профессиональная, - говорит Вероника Готлиб, заведующая Детским наркологическим центром МНПЦ наркологии ДЗМ. - Это законченное руководство для тех, кто хочет попробовать себя в ином качестве, на поприще добровольца. И не только! На мой взгляд, она полезна всем людям "помогающих" профессий. В ней изложены основные принципы гуманистического подхода, профессиональные "подводные камни". Очень ценна глава, посвященная профилактике эмоционального выгорания, что неминуемо происходит в деятельности "человек-человек"”.

Авторы книги уверены, что такой путеводитель необходим каждому, кто хочет стать волонтером или уже является им, тем, кто организует добровольческую деятельность, и тем, кто только планирует создать свою волонтерскую группу. Книга также может заинтересовать всех, кто в силу своей профессии работает с людьми - педагогам, психологам, врачам, медицинским и социальным работникам.

"Если бы я ничего не знала о некоммерческих организациях и мне необходимо было быстро разобраться в сути волонтерства и технологии работы волонтерских групп, то книга "Социальное волонтерство под ключ. Меняем мир вместе" — лучший мануал, который стоит ради этого читать и брать в работу", - уверена Татьяна Константинова, исполнительный директор Фонда поддержки слепоглухих "Со-единение".

Презентация пройдет по адресу: 1-й Боткинский проезд, д. 7, стр. 1.Начало мероприятия в 19:00. Всем пришедшим организаторы пообещали в подарок книгу. Записаться можно здесь.

"Даниловцы"

Добровольческое движение "Даниловцы" в течение девяти лет развивает социальное волонтерство в России. Чтобы помочь потенциальным помощникам действовать эффективно и безопасно, "Даниловцы" создали Школу социального волонтерства. Пока она единственная в России. Под эгидой организации созданы 18 волонтерских групп, участие в которых приняли 1500 добровольцев, а помощь получили около 20000 подопечных.

В начале года вышла книга руководителя Школы социального волонтерства и Добровольческого движения "Даниловцы" Юрия Белановского “Корпоративное и социальное волонтерство. Опыт брендов и мнения экспертов”.

“Многие, боюсь, большинство, у нас в стране еще не понимают ценности отношений между волонтером и ребенком, между волонтером и стариком. Когда человек приходит к своей родной бабушке, он чувствует, что просто посидеть и поговорить с ней под лампой — ​это значит доставить ей радость. Она счастлива видеть внука, сына. Когда человек думает о почти такой же ситуации, где волонтер Василий приходит к мальчику Андрею в больницу — ​какие-то клапаны понимания закрываются. А мальчику просто радостно побыть со своим старшим другом, что у него есть с кем обсудить книги, компьютерные игры, кино. А престарелым вообще очень приятно, когда с ними посидит не санитар, а просто человек, у которого есть пятнадцать минут свободного времени. Это именно та ценность, которую могут организовать волонтерские программы”, - говорится в книге “Корпоративное и социальное волонтерство. Опыт брендов и мнения экспертов”.

Материал предоставлен проектом "+1".