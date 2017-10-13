Дошкольники Сахалина познакомятся с природой с помощью интерактивного оборудования

В дошкольных учреждениях Сахалинской области реализуется социальная программа "Экоцентр - детский сад", в рамках которой три детских сада острова были оснащены новым оборудованием, развивающим у детей ответственное отношение к окружающему миру. Проект в рамках Года экологии организован нефтегазодобывающей компанией "Сахалин Энерджи".

Как объяснили корреспонденту "+1", среди задач программы - формирование системы экологических знаний, доступных пониманию дошкольника, развитие норм поведения и воспитание гуманного и бережного отношения к природе и окружающему миру.

Для участия в программе выбрали три детских сада - по одному в каждом муниципальном образовании (№14 "Рябинка" - Южно-Сахалинск, №3 "Ромашка" - Корсаков и №1 "Светлячок" - Ноглики). Главный критерий отбора, которым руководствовалась компания, - это деятельность садов в области экологического просвещения. Дошкольные учебные заведения, попавшие в проект "Экоцентр - детский сад", реализуют образовательные, развивающие программы эколого-ориентированной направленности.

Интерактивная система

“Мы выбирали те детские сады, которые являются методическими центрами районов - на их базе проводятся открытые занятия, семинары и уроки для других садов. Они являются своего рода экспериментальными площадками по внедрению инновационных программ, в том числе и в области экологического образования”, - рассказала ведущий специалист отдела социальной деятельности компании "Сахалин Энерджи" Анна Лыгина.

По замыслу организаторов проекта, научить дошкольников беречь природу поможет образовательная система EduQuest. Оборудование представляет собой интерактивный рабочий стол с двумя пультами управления и мультимедийной обучающей программой, а также набор дидактических материалов. Программа позволяет проработать с детьми 10 тем, среди которых "Семья и друзья", "Родной язык", "Окружающий мир".

“В программе есть экологические занятия. Например, модуль “Природа” дает понятия одушевленного и неодушевленного, а также показывает, как взаимодействуют человек и природа, - объяснила заведующая детского сада №14 Александра Сапегина. - Эта программа вплетается в нашу программу развития: она также рассчитана на развитие мыслительных операций, воображения, всех психологических процессов”.

Пилотный проект

"Экоцентр - детский сад" называют в компании пилотным проектом, предположительно, в дальнейшем он будет развиваться. По условиям программы, те детские сады, в которых было установлено оборудование, обязаны провести методические занятия для воспитателей из других детских садов.

“Мы надеемся, что когда другие детские сады узнают о существовании такого оборудования, они захотят внедрить его у себя. В таком случае они смогут подать заявку на грант в “Сахалин Энерджи”, - пояснила Анна Лыгина.

Остров Сахалин признан одним из самых богатых и уникальных природных регионов России. Больше трети животного и растительного мира внесено в Красную книгу. Флора насчитывает более 1500 видов растений. Среди них есть особая разновидность - травы-гиганты, способные достигать нескольких метров в высоту. Фауна небогата материковыми животными, зато в водах Охотского и Японского морей водится 11 краснокнижных видов водных млекопитающих и китообразных. Остров обильно населен птицами - почти 400 видов. Охраняемые территории занимают площадь более 800 тыс. га.

Материал предоставлен проектом "+1".