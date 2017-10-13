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В Оксфорде может появиться первая в Великобритании зона без автомобильных выхлопов

Социальная ответственность
13 октября, 17:07 UTC+3

К 2035 году в центре города будет запрещено движение машин с

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Городской совет Оксфорда и совет графства Оксфордшир (Великобритания) обсудили проект создания зоны нулевых выбросов, где будет запрещен проезд автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. План собираются реализовывать в несколько этапов, начиная с закрытия некоторых улиц для транспортных средств, создающих вредные выбросы. Об этом рассказала газета The Guardian.

С дальнейшим развитием технологий зона нулевых выбросов распространится на весь центр города. Это предполагается осуществить к 2035 году. Ожидается, что к этому времени уровень выбросов диоксида азота снизится на три четверти. По данным ВОЗ за 2016 году, в Оксфорде превышен допустимый максимум по мелкодисперсным твердым частицам; в некоторых районах уровень содержания диоксида азота в воздухе вдвое выше допустимого.

Город получит от правительства £500 тыс. (€554,1 тыс.) на зарядные станции для электрических такси и £800 тыс. (€886,6 тыс.) на установку таких энергозаправок. По мнению городских властей, для создания и поддержки зоны нулевых выбросов нужны дополнительные меры, такие как пониженная плата за парковку для электромобилей, парковочные ряды специально для электрических такси, создание зон, где доставка товаров осуществляется электротранспортом.

"Загрязнение воздуха разрушает здоровье жителей Оксфорда, - заявил член городского совета Джон Таннер. - Нам срочно нужна пошаговая реформа, и такой реформой будет создание зоны нулевых выбросов. Чтобы положить конец этой угрозе, нужно, чтобы каждый внес свой вклад, от национального правительства и местных властей до предприятий и жителей города".

"Мы хотим услышать мнение всех, кто использует центр города, включая бизнес, таксопарки и автобусные парки и местных жителей. Прагматизм - важная часть нашего плана, но свою цель мы поставили", - добавила советник графства Оксфордшир Ивонн Констанс.

Ранее в сентябре мэр Лондона Садик Хан обратился к министру по вопросам охраны окружающей среды с просьбой о предоставлении дополнительных полномочий для противодействия сжиганию твердого топлива и загрязнению от строительства. Глава британской столицы в том числе предлагает запретить дровяные печи для борьбы с загрязнением воздуха.

Некоторые лидеры авторынка уже готовы вкладывать средства в новые виды транспорта. Немецкий автопроизводитель BMW, например, недавно заявил, что соберет полностью электрический минимобиль. А одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний Geely инвестировала в создание гибридной версии легендарного лондонского такси.

Материал предоставлен проектом "+1".

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