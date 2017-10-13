Облагораживание заброшенных промзон улучшит экономику регионов

Власти Сан-Франциско реализуют проект по превращению промышленной юго-восточной прибрежной части города в место, подходящее для прогулок. Проект под названием Blue Greenway предполагает создание сети парков, велосипедных и прогулочных дорожек, пляжей и набережных в районе Bayview Hunters Point. Протяженность новой зоны отдыха — 20,9 км. О проекте сообщает портал The Conversation.

Bayview Hunters Point часто называют одним из наиболее экономически неблагополучных районов Сан-Франциско. Там живут люди с низким уровнем дохода. В районе много пустырей, там же находится бывшая военно-морская база. Облагораживание Bayview Hunters Point включает в себя очистку бывших мест хранения токсичных отходов, наиболее известное из них — радиационная лаборатория.

Проекты по благоустройству бывших промышленных районов дают регионам экологические и экономические возможности. Проект Blue Greenway финансируется в рамках национальной программы Brownfields Агентства по охране окружающей среды США (EPA), которая нацелена на очистку и повторное продуктивное использование загрязненных объектов. Программа пользуется большой популярностью среди людей, которые живут вблизи заброшенных объектов, а также у городских политиков и частного сектора, который получает прибыль от бизнеса по очистке и перепланировке территории.

Как отмечает The Conservation, Brownfields является необычным проектом, так как децентрализует полномочия государства и предлагает стимулы для добровольной работы по очистке территории со стороны местных сообществ, например, гранты, налоговые льготы и другие субсидии.

Глава EPA Скотт Прюитт, известный как сторонник сокращения федеральной программы охраны окружающей среды, поддержал Brownfields, назвав ее "абсолютно необходимой". Согласно прогнозу политика, она улучшит экономическую ситуацию и создаст дополнительные рабочие места.

Примером успеха по превращению закрывшихся промышленных объектов в места для отдыха стал проект Uitvale Transit Village в Калифорнии. Там на месте бывшего ангара для железнодорожного транспорта появился центр с библиотекой, медицинской клиникой, а рядом было построено доступное жилье. При этом издание предупреждает, что в подобных проектах есть опасность увеличения стоимости земли и арендной платы и, как следствие, вытеснения жителей с низкими доходами. Так старая железнодорожная ветка Highline в Нью-Йорке, превращенная в парк, стала одной из главных достопримечательностей мегаполиса. Многие мелкие предприятия и менее состоятельные домохозяйства не могли удержаться в этом месте из-за роста спроса и, как следствие, цен.

Материал предоставлен проектом "+1".