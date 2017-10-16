Канадские ученые создали бетон со свойствами стали

Исследователи из университета Британской Колумбии в Ванкувере нашли способ помочь жителям сейсмически опасных районов и территорий, часто страдающих от ураганов и смерчей. Они разработали надежный и экологически чистый бетон, который делает внешний каркас здания таким же прочным, как если бы он был из стали. О первом промышленном использовании материала сообщает канадская газета Metro News.

Материал получил название "экологически чистый ковкий цементный композит" (EDCC), он состоит преимущественно из побочного промышленного продукта, называемого летучей золой (промышленная пыль, образующегося при горении топлива из минеральных примесей). Материал прочный, ковкий и гораздо более пластичный, чем обычный бетон. Испытания изобретения проводили в начальной школе в Ванкувере. Исследователи распылили EDCC на стенки бетонных блоков толщиной около 10 мм. Затем они смоделировали землетрясение магнитудой девять баллов.

"Результаты этих испытаний были потрясающими, - рассказывает кандидат технических наук Салман Солеймани-Даштаки. - Мы можем трясти стену, а она не ломается. И слоя всего в 10 мм достаточно, чтобы укрепить большинство внутренних стен на случай сейсмической активности".

Изобретатели считают, что здание школы теперь способно устоять даже во время сильнейшего из когда-либо случившихся землетрясений. Речь идет о катастрофе в японском Тохоку в 2001 г, когда сила толчков составила 9,1 балл.

По словам инженеров, при землетрясении EDCC не начнет крошиться, как обычный бетон, а будет изгибаться и растягиваться, подобно металлу.

"Цементная промышленность производит почти 7% мировых выбросов парниковых газов. Заменив 70% смеси летучей золой, мы можем уменьшить количество используемого цемента, - объясняет профессор университета Британской Колумбии Нэми Бантия. - Это актуальное достижение, поскольку производство одной тонны цемента выпускает в атмосферу почти тонну углекислого газа".

Продукт уже выпущен на рынок в Канаде и, по прогнозам экспертов, он будет пользоваться спросом. Напыление из нового композита более рентабельно, чем установка стальных обручей, которыми до сих пор защищали постройки от землетрясений.

"Эту технологию легко применить для множества объектов, - уверен Бантия. - Ведь она вдвое дешевле любого другого способа модернизации".

Следующей после школы в Ванкувере обработку против землетрясений пройдет здание школы на севере Индии, так как в финансировании проекта участвовал индийский исследовательский центр IC-IMPACTS.

Материал предоставлен проектом "+1".