Число детей под опекой соцслужб в Англии и Уэльсе стало максимальным за последние 7 лет

Количество детей, находящихся под опекой социальных служб в Англии и Уэльсе, достигло нового максимума, сообщает The Independent. К марту этого года показатель составил 72 670 человек за 12 месяцев, оказавшись рекордным за последние семь лет. Ежедневно под опеку переходит 90 детей. Негативная тенденция связана с социальными проблемами, такими как бедность, плохие жилищные условия и проблемы с алкоголем и наркотиками.

Эксперты, с которыми связался The Independent, подчеркнули, что ситуация усугубляется из-за сокращения финансирования детских центров и местных служб поддержки семьи. Исполнительный директор крупнейшей благотворительной организации Великобритании по опеке и усыновлению/удочерению Tact Care Энди Элвин подчеркнул, что программы для детей "Уверенный старт" (Sure Start), создание которых происходило при поддержке государства, были фактически уничтожены в последние годы из-за урезания финансирования.

"Они часто помогали детям из обездоленных слоев населения и предоставляли широкий спектр услуг, от акушерства до организации консультационных групп поддержки родителей в вопросах воспитания", - отметил Элвин.

В августе стало известно, что около 140 тыс. социально уязвимых детей, которые рискуют столкнуться с жестоким обращением и отсутствием заботы, могут не получить помощь из-за того, что местные власти вынуждены сокращать программы поддержки семьи.

В то же время, по данным статистики, в прошлом году три четверти местных советов в Англии превысили свои бюджеты на услуги для детей, в общей сложности перерасходовав £605 млн (€670,5 млн). При этом число детей, нуждающихся в защите, за последнее десятилетие увеличилось на 140% - до 170 тыс. человек.

Директор по распределению помощи в организации Early Intervention Foundation ("Фонд вмешательства на ранней стадии") Донна Моллой отметила, что уменьшение числа услуг, связанных с решением таких проблем, как нищета, бездомность и наркомания, означает, что семьи будут все чаще обращаться к учреждениям социальной помощи для детей.

"Есть острая необходимость в инвестициях - как для помощи детям, находящимся на попечении, так и для важных служб раннего вмешательства, таких как поддержка семьи и детские центры. Увеличение финансирования на помощь детям и их семьям до того, как они попадут в критическую ситуацию, поможет предотвратить попадание детей под наблюдение социальных служб и снизить спрос на более дорогостоящие услуги", - заявила глава исследовательского отдела благотворительной организации Action for Children Элеонор Бриггс.

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