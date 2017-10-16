Наблюдение из космоса за углеродными выбросами позволило описать их сезонность

Спутник NASA фиксирует углеродные выбросы по всей планете. Особенно масштабны загрязнения зимой, что вынуждает ученых по-новому взглянуть на процесс глобального потепления. Выводы исследователей публикует журнал Science.

Орбитальная углеродная обсерватория-2 (OCO-2) была запущена американским космическим агентством в 2014 г. Миссия спутника состоит в том, чтобы исследовать, как углекислый газ, один из основных парниковых газов, образующийся при сжигании ископаемого топлива, перемещается по Земле и как он изменяется с течением времени.

"Данные свидетельствуют о поразительных изменениях в углеродном цикле в Северном полушарии со сменой времен года, - говорится в докладе. - Весной углерод активно поглощают наземные растения. Однако в зимний период поглощение углерода растениями минимально, а разрушение или распад растительного материала отдает углерод обратно в атмосферу".

По мнению специалистов, этот цикл в сочетании с постоянными выбросами от сжигания углеродного топлива в Китае, Европе и на юго-востоке Соединенных Штатов означает, что севернее экватора уровень парниковых газов достигает сезонного максимума в апреле. А затем, в продолжение весны и в течение летних месяцев, растения снова улучшают экологическую ситуацию.

Эксперты предупреждают, что тенденция будет лишь ухудшаться.

По свидетельству еще одного исследования, также опубликованного в Science, глобальное океаническое течение Эль-Ниньо в последние годы привело к заметному росту выбросов углерода в тропиках.

"Из-за колебаний температуры воды в Тихом океане в 2015 г в атмосферу выделилось на 2,5 гигатонны углерода больше, чем в 2011 г. В результате чего в Южной Америке сократилось количество осадков, а в Африке повысилась температура воздуха", - сказано в документе. В азиатских же тропиках повышенный уровень углерода в основном был вызван сжиганием биомассы.

К концу века климатические изменения приведут к дальнейшему уменьшению дождей в Южной Америке и усилению жары в Африке, и тропики будут и дальше служить своеобразным буфером для выбросов парникового газа, поскольку именно там леса поглощают так много углерода.

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