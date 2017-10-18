Электростанция с "отрицательными выбросами" появилась в Исландии

Оборудование, позволяющее поглощать больше углекислого газа, чем электростанция производит, было установлено в Исландии на геотермальной электростанции Хедлисхейди. Работа на новом оборудовании началась 11 октября. Благодаря инновации ежегодно из воздуха можно будет удалять приблизительно 50 т углекислого газа - это эквивалентно количеству, которое в год производит одна американская семья или десять семей из Индии. Об этом сообщает издание Quartz.

Система действует в рамках пилотной программы стартапа Climeworks. В основе процесса - запатентованный фильтр, который позволяет очищать воздух от углекислого газа. Геотермальная электростанция нагревает фильтр, используя низкопотенциальное тепло (тепло, отходящее от воды или воздуха, используемых для охлаждения), это позволяет извлечь углекислый газ. Затем газы соединяются с водой и направляются на глубину до 700 м. Когда углекислый газ вступает в реакцию с базальтовыми окаменелостями, он превращается в твердый минерал. Как пишет Quartz, превращение углекислого газа в горные породы может занимать сотни или тысячи лет, однако в Исландии минерализация произошла менее чем за два года. Скорость процесса, вероятно, обусловлена особыми свойствами местных горных пород.

К концу 2017 г. мощность оборудования планируют увеличить до 900 т извлеченного из воздуха углекислого газа в год. Это эквивалентно выбросам, которые ежегодно производят 45 американцев. Компания надеется, что это только начало, так как проект все еще находится на стадии эксперимента. Изобретатели из Climeworks утверждают, что подобные заводы с "отрицательными выбросами" могут быть развернуты по всему миру. Однако на это потребуются значительные инвестиции: извлечение тонны углекислого газа из воздуха обходится примерно в $600. К 2025 г. компания стремится сократить издержки до $100 за тонну и ежегодно устранять 1% выбросов, произведенных человечеством.

Электростанции с "отрицательными выбросами" могут быть более практичными решениями, чем попытки очистить воздух от углекислого газа иными способами. На угольной электростанции выхлопной газ содержит около 10% диоксида углерода. Захват парникового газа при этих относительно высоких концентрациях требует меньше энергии, чем захват его из воздуха, где концентрация CO 2 - всего 0,04% (около одной молекулы на 2500 молекул газа).

Электростанцией управляет коммунальная компания Reykjavik Energy, объект находится в 25 км к юго-востоку от Рейкьявика. Электростанция использует естественную теплоту из вулканических районов, перекачивая воду через подземную сеть труб, для производства электроэнергии. По мере того, как вода перемещается под землей, она нагревается и превращается в пар, который можно использовать для запуска турбин. Завод производит около 300 МВт электроэнергии (достаточный для снабжения 200 тыс. американских семей) и около 130 МВт тепла.

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