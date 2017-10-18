Мобильное приложение для желающих помогать пожилым запустили в России

Благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам "Старость в радость" запустил мобильное приложение для волонтеров. Скачав программу, пользователь может оперативно получать информацию о том, где требуется помощь, присоединяться к поездкам в дома престарелых, регистрироваться на благотворительные мероприятия или жертвовать средства. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

Чтобы присоединиться к любой из инициатив, необходимо завести профиль, рассказав о себе и указав адрес электронной почты. В приложении можно ознакомиться с кодексом волонтера и получить сведения, необходимые новичку: узнать о видах учреждений для пожилых людей, жизни в пансионатах, особенностях общения с людьми в возрасте, правилах поведения, о том, как организовать поездку в учреждения, о методах трудотерапии, творческих занятиях, скачать методички по уходу за пожилыми людьми в домах престарелых или посмотреть образовательные видео. Подписавшиеся на регулярное пожертвование будут получать через приложение ежемесячные отчеты. Чтобы собрать наиболее полезные функции и идеи, фонд изучил более десятка мобильных приложений российских и зарубежных благотворительных организаций.

Как рассказали "+1" в фонде, приложение станет особенно актуальным перед Новым годом."В предновогоднюю пору порадовать предстоит более 30 тыс. пожилых людей", - пояснила специалист по взаимодействию со СМИ фонда "Старость в радость" Александра Кузьмичева.

Пока приложением пользуются около ста человек - московские волонтеры и координаторы добровольческих в групп в регионах. Но в организации рассчитывают на увеличение скачиваний.

"Нашим активным волонтерам в Москве и регионах (особенно Ростовской и Самарской областях, где движение особенно развито) этот формат связи с фондом будет удобен. Человек, который посвящает время волонтерству, чаще всего много пользуется смартфоном. И мы хотим, чтобы он мог использовать гаджет, чтобы быстро связываться с фондом", - рассказала Кузьмичева.

О фонде "Старость в радость"

"Старость в радость" - благотворительный фонд, который помогает улучшить жизнь и эмоциональное самочувствие жителей домов престарелых. Организация сотрудничает с 25 регионами и насчитывает 20 тыс. волонтеров.

Фонд собирает средства на ремонт комнат в домах престарелых, мебель, бытовую технику и предметы интерьера, помогает подопечным оплатить операции и обследования, снабжает интернаты термометрами, глюкометрами, лекарствами, бинтами, подгузниками, организует поездки волонтеров, обустраивает в пансионатах "бытовые" и "игровые" комнаты, творческие и ремесленные мастерские, проводят музыкальные занятия для лежачих бабушек и дедушек. Каждое лето фонд открывает волонтерские лагеря: добровольцы помогают ремонтировать комнаты, обустраивать прилегающие территории. Среди проектов организации - "Книга памяти" - сборник воспоминаний бабушек и дедушек, и программа "Внуки по переписке".

Приложение разработано на грант в размере 1,5 млн руб., предоставленный Комитетом общественных связей города Москвы (КОС).

В 2016 г. фонд выиграл конкурс субсидий КОС с проектом "Связь поколений 2.0". Организация планирует создать центр подготовки волонтеров для помощи пожилым людям в социальных и медицинских учреждениях столицы. Размер гранта составил 2,3 млн руб. В рамках проекта сотрудники фонда уже проводит "Часы добра" в школах, где рассказывают о проблемах пожилых людей, о том, как можно их решить, чтобы изменить представление младшего поколения о старости, сформировать уважение к пожилым людям.

Материал предоставлен проектом "+1".