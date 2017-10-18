Эль-Ниньо влияет на баланс углерода в атмосфере

Течение Эль-Ниньо (колебание температуры поверхности Тихого океана вблизи экватора) вызвало в 2015-2016 годах крупнейший всплеск углерода в атмосфере за последние 2 тыс. лет. Такое открытие сделали специалисты NASA, проанализировав данные, собранные из космоса. Об этом сообщается на сайте агентства.

Специалисты NASA под руководством Джунджи Лиу (Junjie Liu) из Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory) NASA проанализировали данные со спутника "Орбитальная углеродная обсерватория-2" (Orbiting Carbon Observatory, OCO-2), который отслеживает движение СО 2 в атмосфере с 2014 г. Они установили, что общий объем выбросов составил 3 млрд т в 2015 г. Около 80% - 2,5 млрд т - поступило из Южной Америки, Африки и Индонезии. Это в половину больше, чем в среднем за последние годы.

Как установили ученые, объемы газа в атмосфере увеличились за счет естественных процессов, а не действий человека, так как антропогенные выбросы остались на прежнем уровне.

Течение Эль-Ниньо спровоцировало засуху в восточной и юго-восточной частях тропиков Южной Америки, в том числе в лесах Амазонки. 2015 г стал самым сухим годом за последние 30 лет. Засуха вместе с повышенными температурами ослабили рост растений и фотосинтез: деревья поглощали меньше углерода из атмосферы.

В тропической Азии зарегистрировали второй самый засушливый год за последние 30 лет. Это привело к пожарам в лесах и на торфяниках и, соответственно, большим выбросам СО 2 .

Количество осадков в тропической Африке не изменилось, но увеличились температуры. В новых условиях мертвые деревья и растения стали разлагаться быстрее, в результате чего в атмосферу поступило больше углерода.

"Мы знали, что течение Эль-Ниньо - один из факторов, но до сих пор не понимали, какие процессы оказались самыми значимыми в этих регионах, - объяснила заместитель руководителя проекта OCO-2 из Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory) NASA Анмари Эльдеринг (Annmarie Eldering). - Географический охват и плотность данных OCO-2 позволяют нам изучать каждый регион в отдельности".

Эксперты предупреждают, что к концу столетия ситуация усугубится, так как изменение климата принесет больше дождей в Южную Америку и повысит температуру в Африке.

"Если засухи станут более сильными и длительными, как это произошло во время Эль-Ниньо, в атмосфере может остаться больше углекислого газа, что усугубит глобальное потепление", - пояснила Эльдеринг.

Согласно исследованиям NASA, концентрация углекислого газа в атмосфере Земли меняется от сезона к сезону. Это связано с жизненными циклами растений. Пик выбросов в Северном полушарии приходится на апрель.

По данным NASA, среднегодовые объемы СО 2 в атмосфере растут с начала 19-го века, когда стартовала индустриальная революция, и увеличились с 595 млрд т до 850 млрд т.

Объемы антропогенных выбросов также ежегодно меняются. В среднем земля и океан впитывают половину углекислого газа, образованного по вине человека. Как прогнозируют ученые, в ближайшие годы естественные процессы смогут удалить всего 20% антропогенных выбросов.

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