Природно-климатические решения помогут отдалить глобальное потепление

Природно-климатические решения являются важным потенциалом для снижения на планете выбросов CO 2 , одного из основных парниковых газов, вызывающих потепление. К такому выводу пришли ученые ряда американских институтов в ходе совместного исследования, доклад о котором был представлен в журнале Национальной академией наук США. О выводах исследователей сообщает AFP.

К 2030 г. Улучшение землепользования может снизить выбросы на 37% - 11,3 млрд т в год, отметили исследователи. Изменение сельскохозяйственной практики - использование более современных химических удобрений, лучшее управление животноводством и другие мероприятия - может сократить выбросы в размере, эквивалентном выводу 522 млн бензиновых автомобилей с улиц.

Защита водно-болотных угодий и прекращение осушения торфяников предотвратит 678 млн т выбросов углерода в год, что сопоставимо с удалением 145 млн машин с дорог.

Но самым действенным способом против потепления, по мнению исследователей, является посадка большего количества деревьев, поглощающих углерод из атмосферы. Лучшее управление лесами "может эффективно удалять 7 млрд т углекислого газа ежегодно к 2030 г, что эквивалентно выводу 1,5 млрд бензиновых машин с улиц", - говорится в докладе.

Марк Терчек, исполнительный директор экологической организации Nature Conservancy, одного из участников исследования, видит в природно-климатических решениях огромный потенциал. "Если мы серьезно относимся к изменению климата, то нам придется серьезно относиться к инвестициям в природу, а также к "чистой" энергии и "чистому" транспорту", - отметил он.

Однако природные решения должны сопровождаться сокращением запасов ископаемого топлива, подчеркивает соавтор исследования Уильям Шлезингер, почетный профессор биогеохимии Университета Дюка. "Результаты являются провокационными: во-первых, из-за величины потенциального поглощения углерода природой, и во-вторых, потому что нам нужны естественные климатические решения в тандеме с быстрым сокращением выбросов ископаемого топлива, чтобы победить изменение климата", - сказал исследователь.

По данным ежегодного отчета нефтегазовой компании British Petroleum "Статистический обзор мировой энергетики" (Statistical Review of World Energy 2017), совокупный объем выбросов углекислого газа в мире в 2016 г. достиг 33,4 млрд т. Это на 0,1% выше уровня 2015 г, что является большим достижением для мира. Россия занимает четвертое место в мире по выбросам углекислого газа (1,5 млрд т в 2016 г.). Наибольшие объемы выбросов CO 2 по-прежнему зафиксированы у Китая (27,3% от совокупного объема), на втором месте остаются США (16,0%), далее - Индия (6,8%), Россия (4,5%) и Япония (3,6%).

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