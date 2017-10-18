Один из крупнейших авиастроителей запустит автономное воздушное такси

Корпорация Airbus планирует радикальным образом решить проблему пробок на городских улицах, готовя к запуску первое беспилотное аэротакси под названием Vahana. Об этом заявил Арне Стошек, главный инженер отдела автономных систем на Airbus A3, во время выступления на технологической конференции NVIDIA в Сан-Хосе. Об этом сообщает издание Cnet.

"Мы не можем позволить себе не использовать "третье измерение", - заявил Стошек. Основываясь на статистике международной компании-создателя мобильного приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей Uber, он отметил, что поездка из Сан-Франциско в Сан-Хосе 56,9 миль (91,57 км) занимает около 1 часа 40 минут. Эта же поездка с использованием самолета с вертикальным взлетом займет всего 15 минут, что позволит значительно сэкономить время. Стоимость такой поездки может составить $43 в ближайшей перспективе и $20 в долгосрочной перспективе.

По его словам, к концу этого года команда Vahana проведет полномасштабное летное испытание. Инженер полагает, что к 2020 г. аппаратное и программное обеспечение летательного аппарата будет усовершенствовано до такой степени, чтобы позволить Vahana выполнять рейсы, и это может сильно изменить нашу повседневную жизнь.

Автомобильные пробки стали повсеместной проблемой, не только тратя время пассажиров, но и снижая общую производительность, усиливая загрязнение воздуха и приводя к чрезмерным затратам энергии. Городские планировщики пытаются решить проблему, строя все новые дороги, но такое решение не всегда дает желаемый результат.

Общественный транспорт ближайшего будущего

Пассажирский беспилотник Vahana - это малый самолет с поворотными несуще-тянущими винтами (способен взлетать и садиться вертикально), рассчитанный на 1-2 пассажиров. Аппарат сможет приземляться на вертолетных площадках, что устранит необходимость использования аэропортов. Батареи Vahana позволяют аэротакси преодолеть около 60 миль (96,56 км) со скоростью около 140 миль в час (225,31 км в час). Увеличение мощности аккумуляторов в течение следующих нескольких лет позволит совершать полеты большей дальности.

Каждое воздушное такси будет оборудовано набором камер и датчиков, сканирующими пространство на 360 градусов. Обрабатывая получаемые данные, компьютер будет идентифицировать препятствия на пути воздушного такси. Стошек отмечает, что в отличие от автомобиля, у самолетов нет тормозов. Компьютеру придется выяснять, как обходить объекты, в частности птиц или другие самолеты, и поддерживать связь с другими аэротакси, взаимно согласовывая путь следования.

Во время презентации Стошек показал, как технология может распознавать стаю птиц на большом расстоянии.

Идея сделать транспортное средство автономным связана с тем, что присутствие рядом множества персональных самолетов, пилотируемых людьми, невозможно: Федеральное управление гражданской авиации США требует достаточного пространства вокруг каждого самолета, чтобы совершить поездку без стартера. Стошек признает, что современные компьютеры требуют слишком большой мощности для самостоятельного пилотирования пассажирского беспилотника, где важны каждый ватт энергии и грамм веса.

Конкуренция в области аэротакси

Как отметила "+1" Ксения Мокрушина, руководитель Центра городских исследований СКОЛКОВО, над технологиями воздушного такси работают не только в Airbus, но и в Google, Uber, в нескольких немецких компаниях и Дубае.

"С точки зрения инфраструктуры это вряд ли будет сложно: все разрабатываемые в настоящее время модели взлетают и садятся вертикально, в качестве стоянок и портов можно будет использовать крыши существующих зданий. Технологии подзарядки тоже не новость для современных городов, по улицам которых ездят электромобили и гибриды. Не думаю, что в воздухе будут пробки, подобные тем, которые бывают на дорогах. Пробки возникают во многом из-за неоптимального поведения водителей. Воздушные такси, если и будут реализованы в городах в широких масштабах, будут использовать исключительно беспилотные технологии".

По словам эксперта, воздушные такси, пилотируемые людьми, не имеют будущего из-за низкой безопасности. Без водителей, вряд ли появятся и пробки в воздухе. "Что касается времени, которое потребуется для внедрения воздушных такси в качестве массового, приемлемого по цене вида транспорта хотя бы в ключевых глобальных городах, то тут потребуется, я думаю, не меньше нескольких десятков лет. Я думаю, самым большим барьером будет регулирование беспилотных полетов. Даже в гражданской авиации, которая развивается уже добрую сотню лет, все сопровождение взлетов, полетов и посадок, осуществляется диспетчерами и пилотами, хотя уже давно существуют технологии, позволяющие самолетам "общаться" друг с другом автоматически и самостоятельно выбирать оптимальные маршруты. Вопрос о снижении роли человека в управлении гражданскими самолетами стоит ребром уже очень давно, но не решен по сей день. Возможно, дело пойдет быстрее, учитывая, что подобные вопросы будут остро стоять и в сфере наземного транспорта".

Материал предоставлен проектом "+1".