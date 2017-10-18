Таяние вечной мерзлоты Аляски нарушит жизнь региона и углеродный баланс всей планеты

Повышение температур и нарушение целостности слоев вечной мерзлоты приведет к ускоренному разрушению дорог, домов, аэропортов и прочей инфраструктуры Аляски. Одновременно таяние пород приведет к высвобождению “запертого” углерода. О проблеме оттепели в Северной Америке пишет ВВС.

Почти 90% территории штата находится на вечной мерзлоте.

"Мы видим некоторое повышение необходимости технического обслуживания дорог, находящихся над породами вечной мерзлоты. Недавно один из наших офицеров по техническому обслуживанию отметил, что он стал чаще, чем лет 10-20 назад, посещать поселки, стоящие на шоссе", - рассказал Джефф Карей, инженер-технолог департамента транспортного и коммунального обслуживания северного региона Аляски (Department of Transportation Public Facilities).

В штате отмечается повреждение подземной инфраструктуры - например, подземных коммунальных сооружений. Из-за разломов и разрывов тающей мерзлоты повреждается целостность озер, вместе с этим - ухудшается состояние водопровода. От разрушения систем водоснабжения особенно страдают жители сельских районов, которые зависят от местных озер. Люди вынуждены переносить инфраструктуру.

"В Пойнт-Лей на северо-западном побережье Аляски (обособленная местность в боро (муниципалитет) Нортуэст-Арктик) встречаются все виды проблем с водопроводными и канализационными линиями. Породы вечной мерзлоты оттаивают, земля сдвигается, и мы получаем подтопления и аварии", - говорит директор Центра изучения водных и природных ресурсов (Water & Environmental Research Center, WERC) Аляскинского университета в Фэрбенксе Уильям Шнабель.

Согласно прогнозам, отдаленному поселению Кивалина (Kivalina, боро Нортуэст-Арктик), население которого около 400 человек, в ближайшие 10 лет придется переселяться. И это потребует огромного финансирования.

"Для забора воды из озера, ее доставки и хранения обычно требуется очень дорогая инфраструктура. Оценки показывают, что переезд жителей Кивалина потребует около $200 млн на деревню из 300 человек", - говорит профессор Аляскинского университета в Фэрбенксе Владимир Романовский.

Всего в группе риска - 70 деревень. Их переселение на другие земли должно финансироваться из федерального бюджета. Но и переезд не даст гарантий стабильности поселения. Поэтому, как считает Романовский, правительство может отказаться от этого, тем более, что через 30 лет новой деревне может снова потребоваться переезд. Также профессор обращает внимание, что строительство инфраструктуры в других местах может только усугубить ситуацию с таянием вечной мерзлоты из-за дополнительных источников тепла.

Индикатор глобального потепления

Проблемы, связанные с таянием вечной мерзлоты, касаются не только инфраструктуры Аляски. По словам Романовского, вечная мерзлота штата начнет таять, если глобальная температура поднимется на два градуса. Последствия вызывают особые опасения, так как они затронут весь мир. В замороженных почвах по объему законсервировано углерода в три раз больше, чем углекислого газа, находящегося в атмосфере.

"Могу с уверенностью сказать, что при сохранении нынешних объемов потребления, к 2100 г. большая часть вечной мерзлоты в верхних пяти метрах оттает, а вместе с этим высвободятся все органические вещества, которые в ней содержатся - метан, углекислый газ. Вместе с сжиганием ископаемого топлива это усилит глобальное потепление", - считает Кевин Шефер, исследователь из Национального центра данных по исследованию снега и льда, расположенного в Колорадо (Colorado-based U.S. National Snow and Ice Data Center).

В опубликованном в журнале Nature отчете за 2010 г., было указано, что все последние эпизоды потепления 50 млн лет назад в Антарктике были связаны с активным высвобождением углекислого газа и метана из вечной мерзлоты. По словам Шефера, возможный современный эффект от таяния вечной мерзлоты будет отложен во времени, однако, если он начнется, повернуть его вспять будет невозможно. Если сократить объемы сжигаемого ископаемого топлива возможно, но обратно законсервировать углекислый газ, выделившийся из пород, не получится.

"Единственный способ остановить процесс - снизить глобальную температуру и заморозить породы. Это означает убрать углекислый газ из атмосферы", - говорит Шефер.

При этом, по словам Романовского, мер, предусмотренных Парижскими климатическими соглашениями может быть недостаточно. По прогнозам, даже при соблюдении 196 странами положений договоров, площадь вечной мерзлоты в конце концов может сократиться более чем на 40%.

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