Активисты выступили против увеличения мощности нефтепровода в Канаде

Известная активистка, отстаивающая права коренных народов в канадской провинции Британская Колумбия, Канахус Мануэль (Kanahus Manuel) заявила, что проект компании Kinder Morgan по увеличению мощности нефтепровода Trans Mountain встретит решительное сопротивление местного населения. Об этом пишет The Guardian.

Согласно проекту, стоимость Trans Mountain будет увеличена до $7,4 млрд, мощность нефтепровода планируется довести до 890 тыс. баррелей (почти 94 млн л) в сутки. Канахус Мануэль намерена обратиться к финансирующим проект канадским и международным банкам с докладом Сообщества коренных народов по вопросам экономики и торговли (Indigenous Network On Economics And Trade). В документе оспариваются оценки рисков проекта Trans Mountain, которые компания Kinder Morgan приводила своим финансовым партнерам. В частности, расширение проекта планируется за счет прокладки нефтепровода по территории проживания народа шусвап (восток центральной части Британской Колумбии) длиной 518 км, которую владельцы проекта называют ненужной.

В докладе разбираются правовые, финансовые, репутационные, климатические риски проекта, выявленные экономистами и юристами. Основной риск заключается в том, что право коренных индейских народов на владение и пользование историческими землями было определено Верховным судом Канады.

"Kinder Morgan либо не понимает прав коренных народов Канады, либо сознательно игнорирует последствия их нарушения для проекта. Для инвесторов это должно быть сигналом большой опасности", - говорится в докладе.

Также в документе указывается, что компания не учитывает вероятность протестов со стороны коренного населения. Между тем, Мануэль объявила, что заканчивается строительство первого из нескольких небольших домиков, оборудованных солнечными панелями - такие активисты будут размещать на пути трубопровода в качестве акта неповиновения.

"Мы будем защищать всеми силами наши земли и воду от этого бардака с нефтепроводом. Правительству придется последовать минимальным требованиям Декларации ООН о правах коренных народов, которые включат в себя свободное, предварительное и осознанное согласие. Компания этого согласия от нас не получала. Вместо этого Kinder Morgan скрывает реальные риски и расходы от своих партнеров", - сказала Мануэль.

Kinder Morgan первоначально рассчитывал ввести в эксплуатацию обновленный нефтепровод к концу 2017 г., но затем сроки были перенесены на весну 2020 г. Каждый месяц задержки обходится компании в $5,6 млн.

Проект поддерживается правительством провинции Альберта и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Правительство Трюдо одобрило проект в 2016 г. Однако попавшая недавно в правительство Британской Колумбии Новая демократическая партия (NDP) заявила, что будет активно выступать против осуществления проекта. Обе стороны обязались соблюдать Декларацию ООН о правах коренных народов.

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