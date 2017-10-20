Население Восточного Чикаго научили бороться с "экологической дискриминацией"

Одна из крупнейших общественных организаций США - Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) - совместно с Государственным университетом Индианы запустила в Восточном Чикаго программу "Инициатива научного сообщества", в которой предложила местным школьникам и студентам стать исследователями-экологами. Об этом рассказал портал GOOD.

Эксперты организации уверены, что проблема города - яркий пример экологической несправедливости, так как здесь от загрязнения окружающей среды больше всего страдает цветное население страны (афроамериканцы, латиноамериканцы, азиаты, индейцы и другие).

"Чем больше уязвимо сообщество, тем больше оно подвержено экологической дискриминации", - заявил Дениз Абдул-Рахман, глава отдела экологической и климатической справедливости отделения NAACP в Индиане.

Эксперт отметил, что данные свидетельствуют о том, что именно цветные общины, в первую очередь афроамериканцы, сталкиваются с последствиями таких негативных обстоятельств, как соседство с угольной электростанцией или свалкой отходов. "Если добавить к этому вероятность жестокого обращения со стороны полиции, в случаях, когда именно чернокожие мужчины и женщины были незаконно арестованы, избиты или даже убиты, то это позволяет понять, насколько уязвимы и травмированы такие сообщества и как велик в них уровень стресса", - сказал он.

Катастрофическую экологическую ситуацию в Восточном Чикаго еще в 2009 г. отметило Американское агентство по защите окружающей среды (EPA), добавив район с населением в 100 тыс. человек к списку приоритетных направлений своей работы. Однако с тех пор экологическая ситуация практически не улучшилась, о чем заявляет NAACP.

В 1980-х годах Восточный Чикаго был одним из центров промышленности, однако EPA обнаружило в выбросах некоторых компаний превышение допустимых пределов концентрации цинка, мышьяка, кадмия и свинца. В 1990-х годах местный отдел здравоохранения и EPA обнаружили, что концентрация свинца в почве неуклонно растет и токсины накапливаются не только в почве, но и в домах местных жителей и даже в организме школьников. Несмотря на то что EPA ведет последовательную работу по улучшению экологической ситуации, местное население крайне недовольно сложившейся ситуацией.

"Инициатива научного сообщества"

Участникам программы "Инициатива научного сообщества" раздали оборудование и попросили собрать у своего дома образцы почвы, воды и воздуха. Ученики принесли материалы в класс, где с помощью специалистов провели самостоятельное исследование и выявили наличие токсинов. В некоторых образцах концентрация свинца превысила норму. Однако организаторы программы признали, что школьники представили множество образцов с допустимым и безопасным содержанием токсинов.

Кроме того, мастер-класс учащимся дали журналисты, которые рассказали, как с помощью мобильного телефона можно написать, оформить и распространить свою историю. Тем самым, надеются сотрудники NAACP, молодые люди научатся рассказывать о своих проблемах обществу, даже если официальные СМИ промолчат об экологических нарушениях. Совместные усилия, в свою очередь, станут весомым фактором в борьбе за экологическую справедливость.

Экологическая справедливость

Понятие "экологическая справедливость" возникло в начале 1980-х годов в США, где этим словосочетанием назвали общественное движение за равномерное распределение экологических благ и возможностей. Основной фокус его внимания - это существующая сейчас взаимосвязь между социальным положением граждан и их экологическими правами. Считается, что большая часть экологических рисков, среди которых "грязные" производства и захоронения токсичных отходов, концентрируются в районах проживания этнических меньшинств и людей с низким доходом.

Об экологической справедливости принято также говорить и в более широком смысле - как об ответственности по отношению к будущим поколениям. Согласно ему, моральный долг нынешних жителей планеты - сохранить для будущих землян возможность удовлетворять их собственные потребности. Это касается как невозобновимых ресурсов, запасы которых на планете ограничены, так и качества окружающей среды, влияющей на здоровье человека.

Материал предоставлен проектом "+1".