Зоомагазины в Калифорнии обяжут продавать бывших бездомных животных

Калифорния станет первым американским штатом, который в законодательном порядке потребует от зоомагазинов продавать спасенных волонтерами животных. Соответствующий законопроект подписал губернатор Джерри Браун. Об этом пишет газета Los Angeles Times.

Законопроект запрещает зоомагазинам продавать живых собак, кошек или кроликов с 1 января 2019 г. Исключение документ делает только для животных, полученных из "органа государственной власти по контролю за животными, общества по предотвращению жестокости в отношении приютов для животных, приюта для животных или благотворительной организации помощи бездомным животным". От каждого зоомагазина закон требует ведения записей, отражающих источники, из которых поступают животные. Нарушение требований закона грозит зоомагазину взысканием в размере $500.

"Это, конечно, большая победа для наших четвероногих друзей", - прокомментировал автор законопроекта, член парламента штата от округа Лонг-Бич Патрик О'Доннелл.

Его законопроект AB 485 направлен на сокращение числа животных в приютах и ​​массовых питомниках, известных как "щенячьи" и "кошачьи фабрики".

Эту меру поддержала группа активистов "Социальное сострадание в законодательстве", несколько зоозащитных организаций и приютов.

Американский кинологический клуб и калифорнийская Ассоциация розничной торговли были среди групп, которые выступали против закона.

"AB 485 запрещает всем любителям домашних животных Калифорнии иметь доступ к профессиональным, лицензированным и этичным коммерческим заводчикам, - заявила Шейла Гоффе, вице-президент по связям с правительством кинологического клуба. - Это не хорошо ни для калифорнийцев, ни для их домашних животных".

Зоозащита в России

Зоозащитники в России возлагают большие надежды на законопроект "Об ответственном обращении с животными", который был внесен в Госдуму осенью 2010 г. и принят в первом чтении в марте 2011 г. Осенью прошлого года на важность его принятия обратил внимание президент России Владимир Путин и дал соответствующее поручение правительству РФ. Планировалось, что инициатива будет рассмотрена во втором чтении в июне 2017 г., слушания неоднократно переносились.

Законопроект содержит определение животного как существа, испытывающего эмоции и страдания. Исходя из этого, строятся дальнейшие нормы: определяется порядок содержания и выгула животных, вводится определение жестокого обращения с животными. Это определение позволит установить ответственность людей за негуманное обращение с животными.

"Есть общее мнение, что если закон не будет принят в год экологии, то он не будет принят никогда", - заявил руководитель региональной общественной организации "Альянс защитников животных" Юрий Корецких.

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