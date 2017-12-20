Количество выпадаемого снега на Аляске удвоилось с середины 1800-х годов

Ученые пробурили в горе Хантер в национальном парке Денали на территории штата Аляска (США) две скважины. Изучение извлеченных ледяных стержней показало, что примерно с 1840 г. количество выпавшего зимой снега на юге центральной Аляски увеличилось на 117%. Объем летнего снега также увеличился почти на 50%. Об исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, сообщило AFP.

"Мы были потрясены, когда впервые увидели, насколько более обильными стали снегопады, - говорит соавтор исследования Эрих Остерберг (Erich Osterberg) из Дартмутского колледжа. - Мы перепроверяли наши результаты, пока не убедились в их достоверности".

Научные модели показывают, что осадки - дождь или снег - увеличиваются из-за глобального потепления: теплый воздух удерживает большее количество влаги. Это одна из причин, но не единственная, считают ученые. Увеличение осадков дает также зона пониженного атмосферного давления под названием Алеутская депрессия (Aleutian Low) в Беринговом море, движимая теплыми тропическими океанами. Она приносит на север Аляски поток теплого влажного воздуха.

"Современные темпы снегопада на Аляске намного превышают его естественные темпы до промышленной революции", - подтверждает соавтор исследования Доминик Уински (Dominic Winski) из Дартмутского колледжа.

Объем снегопада изменился, когда человечество начало выбрасывать в атмосферу парниковые газы, нагревая тем самым планету. Это же обусловило сокращение количества осадков на Гавайях, отмечается в документе. При этом, по мнению ученых, подобный результат не обязательно повторится в других регионах с аналогичными условиями.

Глобальное потепление

Страны мира договорились в Парижском соглашении 2015 г. ограничить глобальное потепление до двух (полутора градусов Фаренгейта). Большее повышение температуры на планете, как предупреждают эксперты, приведет к опасным явлениям - угрожающим супер-штормам, повышению уровня моря, наводнениям и засухам. Сейчас отметка в один градус уже пройдена.

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