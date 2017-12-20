Краудсорсинговое приложение поможет предотвратить гуманитарные катастрофы

Компания-производитель аналитического программного обеспечения SAS запустило приложение GatherIQ, нацеленное на борьбу с последствиями стихийных бедствий и предотвращение гуманитарных катастроф. В основе проекта лежит краудсорсинг - привлечение аудитории для анализа процессов, касающихся общества, экологии и других сфер. Сейчас доступно приложение только для операционной системы iOS, но разрабатываются версии для Android и стационарных устройств. Об этом говорится в пресс-релизе SAS.

Выводы пользователей GatherIQ будут полезны для неправительственных общественных организаций, которым могут понадобиться результаты работы аналитиков-волонтеров, так как те не могут позволить себе нанимать специалистов для анализа данных. "Ресурсы благотворительных, правозащитных и других некоммерческих организаций обычно ограничены. Это затрудняет работу с огромным потоком данных. GatherIQ позволяет привлечь к работе с данными и помощи острых социальных проблем широкий круг волонтеров, которые не могут, например, поехать в места бедствий, но способны оказывать интеллектуальную поддержку", - говорят в SAS.

Пользователи могут не только проверять данные отчетов со всего мира и оценивать их результаты, но и публиковать свои отчеты. Волонтерам сообщества не требуется специальной аналитической подготовки. К проекту уже присоединились Международная организация по миграции, WWF (Всемирный фонд дикой природы) и волонтерская организация, нацеленная на повышение в обществе осведомленности о сепсисе, Sepsis Alliance.

Пилотный проект

Первой инициативой GatherIQ стал проект по анализу данных о пропавших мигрантах совместно с Международной организацией по миграции. В 2000-2016 гг. погибли или пропали без вести более 63 тыс. вынужденных переселенцев. SAS сотрудничала с Международной организацией по миграции в помощи пострадавшим от тайфуна Хайян на Филиппинах в 2013 г. и от землетрясения в Непале в 2015 г. Аналитики составили карту мест, где люди особенно страдают от перенаселения, низкого качества питьевой воды и других последствий бедствия.

Международным днем мигрантов во всем мире признали 18 декабря. В этот день Комитет по миграции ПАСЕ выпустил заявление, в котором призвал государства-члены Совета Европы поместить вопрос о мигрантах, беженцах и вынужденных переселенцах на первое место в своих повестках дня. Они призвали страны активизировать работу в этом направлении и положить конец миграционному кризису, прежде всего устраняя причины нелегальной миграции. По оценкам ПАСЕ, почти 3 тыс. человек погибли или пропали без вести в море в 2017 г., а еще 57 погибли во время перемещения по наземным маршрутам в Европе или у границ стран ЕС. В Европу за год прибыло более 15 тыс. детей без родителей.

Материал предоставлен проектом "+1".