Россияне смогут дарить на Новый год посаженный лес

Сервис по восстановлению лесов PosadiLes.ru предлагает подарить близким на Новый год сертификат на посадку деревьев. Чтобы оформить подарок, необходимо выбрать количество саженцев - от одного до 50 тыс. - дизайн сертификата, написать поздравление, добавить имя и имейл получателя. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта.

Весной деревья высадят волонтеры экологического движения ЭКА в лесах, пострадавших во время пожаров, ледяного дождя или из-за вредителей. Активисты могут выбрать и участки крупных городских парков и лесов. Согласно сайту проекта, активисты высаживают двух-трех-летние саженцы, чаще всего хвойных пород. Деревья берут в лесничествах, государственных или коммерческих питомниках. Территории под посадку готовят местные лесничии. Они также контролируют процесс посадки.

"В этом году лесные пожары уничтожили почти 8 млн га деревьев в нашей стране. Это площадь эквивалентна 12 млн футбольных полей, - рассказала руководитель сервиса PosadiLes.ru Марианна Мунтяну. - Если вы подарите дерево другу, вы поможете и человеку, и природе. Ведь посаженные деревья вскоре превратятся в лес - дом для растений и животных, который вернет вам подарок чистым воздухом, необходимым для жизни."

Сертификат на одно дерево обойдется в 150 рублей. Согласно сайту проекта, сумма покрывает стоимость саженца, перевозку, питание и экипировку волонтеров. Часть средств идет на развитие сервиса, запуск новых функций, налоги и сборы. 10% отчисляются Движению ЭКА на экологические и социальные программы: образовательные экоуроки, общественные юридические приемные в разных городах, программы по продвижению раздельного сбора отходов.

На сайте PosadiLes.ru можно вычислить свой углеродный след или выбросы СО 2 друга и узнать, сколько деревьев необходимо высадить, чтобы его компенсировать. Для этого необходимо ввести показатели по использованию транспорта, электричества и отопления.

Российские леса

По данным экологической организации Greenpeace, в России за 13 лет площадь диких лесов уменьшилась на 178 тыс. кв км (на 6,5 %) или площадь, равную Республике Карелия.

Как считают в экологической организации WWF, равнодушие граждан к вырубкам - одна из пяти основных проблем российских лесов. Помимо этого, эксперты отмечают отсутствие согласованной с участниками лесного сектора национальной лесной политики; пожары; нелегальная заготовка и продажа деревьев; отсутствие в России экологически чувствительного рынка, то есть при покупке деревянной продукции граждане и организации ориентируются, прежде всего, на стоимость товара.

О PosadiLes.ru

Проект по восстановлению лесов PosadiLes.ru появился в 2015 г. За два года сервисом воспользовалось более 2,5 тыс. человек, благодаря чему удалось высадить 30 тыс. деревьев в 11 регионах России.

Авторы проекта планируют создать сеть социальных питомников, где будут выращивать деревья для восстановления лесов. Пилотный питомник открылся в Кировской области.

Материал предоставлен проектом "+1".