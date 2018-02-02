В калифорнийском городе в качестве эксперимента введут безусловный основной доход

Город Стоктон в Калифорнии станет первым в США, где будет введен безусловный основной доход (БОД) для граждан. Отобранные несколько сотен жителей с августа будут получать ежемесячные выплаты в размере $500 в течение трех лет. Об этом сообщает издание Business Insider.

Инициатором государственного эксперимента выступил мэр города, демократ Майкл Таббс. Введение БОД должно помочь бороться с бедностью: в 2012 году Стоктон официально объявил себя банкротом. Экономика города находится в упадке, уровень безработицы составляет более 7%, что вдвое выше, чем в среднем по США. Стоктон считается одним из самых неблагополучных городов Калифорнии. Возможность смены социального слоя в городе крайне низкая, средние доходы жителей значительно отстают от среднего показателя в штате. Крупнейшими отраслями Стоктона являются здравоохранение и розничная торговля.

Мэр города считает, что введение БОД должно сократить бедность и преступность. Как подчеркнул Таббс, гарантированный доход должен дать чувство стабильности, снизить количество грабежей и оборот наркотиков. Финансирование в размере $1 млн на запуск эксперимента выделила организация "Проект экономической безопасности".

Ранее подобные эксперименты проводились в Финляндии, Нидерландах, Кении и некоторых других странах. Крупнейший по количеству вовлеченных жителей проект по выплате определенной суммы "за факт существования" с 2017 года реализуется в Финляндии. В течение двух лет 2000 человек, случайным образом выбранные из граждан, получающих пособие по безработице, будут получать минимальный доход в размере €560. Авторы эксперимента рассчитывают, что БОД позволит финнам ощутить финансовую стабильность и даст возможность лучше планировать жизнь.

Согласно данным исследования Всемирного банка, получающие БОД люди обычно не тратят деньги на ненужные покупки или поездку в отпуск: чаще всего деньги используются для оплаты ремонта дома, расходов на учебу или создание собственного малого бизнеса.