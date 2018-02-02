Италия может попасть под санкции ЕС из-за мусорного кризиса

Италия может попасть под санкции Евросоюза, если Рим и его административная область Лацио не решат проблему вывоза и утилизации отходов. Мусорный кризис продолжается в Риме и области уже несколько недель, пишет The Guardian.

Рим давно испытывает сложности с утилизацией и переработкой отходов. После закрытия полигона Малагротта в 2013 году, мусор вывозится в другие итальянские регионы и в Австрию. Местная компания, ответственная за сбор мусора Рима, Ama, давно признана неэффективной. Ситуация обострилась в конце 2017 года, когда в Рождество был сорван план по уборке мусора. Часть города после праздников была очищена, но в отдельных районах Рима мусорные контейнеры все также переполнены.

"Система утилизации отходов в Риме уже давно признана неэффективной. Это не новая проблема, это долгая история с участием политических партий, но, конечно, в течение последних нескольких лет, ситуация не улучшилась", - говорит профессор административного права Университета LUISS Марчелло Кларич.

Как заявил представитель Евросоюза итальянской газете Il Messaggero, Европейская комиссия нарушений не пока не нашла, и управление отходами остается обязанностью и прерогативой национальной власти, однако за ситуацией в Италии будут следить.

"Риму нужен полноценный план по утилизации отходов и нужен он быстро. В противном случае ситуация станет серьезной, и есть риск, что вмешается Евросоюз", - высказал опасения министр окружающей среды Италии Джан Лука Галлетти.

Мусорный кризис в стране начался с осени 2007 года. В 2008 году из-за того, что большинство свалок были переполнены или закрыты, на улицах Неаполя скопилось около семи тыс. т мусора. В 2014 году Европейский суд обязал Италию выплатить штраф в размере €40 млн за несоблюдение стандартов утилизации отходов, постановив, что 218 свалок в 18 из 20 областей страны не соответствуют нормам ЕС, установленным в 2007 году.