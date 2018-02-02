Самолет совершил 15-часовой перелет на топливе из семян горчицы

Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании Qantas совершил первый в истории перелет между США (Лос-Анджелес) и Австралией (Мельбурн) на смешанном биотопливе, 10% которого было получено из семян абиссинской горчицы. За время 15-часового перелета Boeing Dreamliner 787-9 произвел на 7% меньше выбросов углекислого газа по сравнению с обычным полетом, сообщила The Guardian.

В Qantas заявили, что намерены к 2020 году перейти на биотопливо, не обязательно полученного из семян горчицы, на всех рейсах в Лос-Анджелес.

Абиссинскую горчицу (brassica carinata) фермеры высеивают как промежуточную культуру в интервалах, свободных от выращивания основных культур. С одного гектара посева можно получить 400 л авиационного топлива или 1400 л возобновляемого дизельного топлива. В течение всего цикла использования биотоплива на горчице, объем выбросов сокращается на 80% по сравнению с авиатопливом.

Как объяснил эксперт по сельскому хозяйству Сиднейского университета Дэниел Тан, большую часть биодизеля сейчас получают из отработанного масла из магазинов, торгующих жареной горячей едой. Проблема заключается в нерегулярности поставок. Тогда как фермеры могут пна своих же складах отжимать масло из семян горчицы и использовать его при заправке тракторов или же поставлять его для производства авиационного топлива.

Сейчас в авиации возможно использовать только смешанное топливо, чтобы доля растительных компонентов не превышала 50%. Однако, по словам представителя Qantas, с новыми спецификациями возможен стопроцентный переход на биотопливо.

Австралийские авиакомпании Qantas и Jetstar в 2012 г. уже выполняли внутриконтинентальные перелеты на биотопливе, на 50% состоявшем из растительного масла. В 2011 г. Alaska Airlines осуществила 75 отдельных рейсов на таком же смешанном топливе. Датская компания KLM еженедельно осуществляла перелеты между Нью-Йорком и Амстердамом в течение половины 2013 года.