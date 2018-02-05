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ЕС стремится сделать безопасную питьевую воду общедоступной

Социальная ответственность
5 февраля, 17:58 UTC+3

Около 23 млн человек из более чем 500 млн европейцев не подключены к системе водоснабжения

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Европейский союз предложил улучшить доступ миллионов граждан государств, входящих в объединение, к безопасной водопроводной воде, снизив тем самым потребление воды из пластиковых бутылок. Законопроект, предложенный Европейской комиссией, направлен на то, чтобы сделать безопасную питьевую воду гражданским правом наравне с социальными правами, обозначенными в декларации ЕС (принята в ноябре 2017 г. в Гетеборге, Швеция). Об этом сообщает AFP.

"Мы предлагаем модернизировать законодательство ЕС, улучшить качество питьевой воды и увеличить доступ к ней там, где это наиболее необходимо", - заявил Франс Тиммерманс, вице-президент Европейской комиссии, пояснив, что таким образом Еврокомиссия отвечала на петицию, подписанную 1,6 млн человек, требующих лучшего доступа к питьевой воде.

По словам Тиммерманса, около 23 млн человек из более чем 500 млн жителей Европы не подключены к системе водоснабжения. Предложения комиссии призывают страны-члены ЕС улучшить доступ для всех, особенно для незащищенных слоев населения, устанавливая водопроводные системы в общественных местах. Комиссия также призывает информировать граждан о качестве и поставках питьевой воды в жилых районах.

Как говорится в сообщении комиссии, снижение потребления бутилированной воды может помочь домохозяйствам ЕС сэкономить более 600 млн евро ($750 млн) в год. Большее доверие людей к воде из-под крана повлияет и на снижение пластиковых отходов.

В январе Европейский союз обнародовал планы по переработке всей пластиковой упаковки в Европе к 2030 г. и поэтапному отказу от одноразового пластика (стаканчиков, мешалок для кофе и т.п.) для борьбы с загрязнением.

По данным ООН, мусор в Мировом океане на 80% состоит из пластика. Ежегодно в морские воды попадает 8 млн т пластмассы. По подсчетам Фонда Эллен Макартур, к 2050 г. вес пластика в океане превысит объемы рыбы.

 
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