Дубай объявил о строительстве крупнейшего в мире мусоросжигательного завода

Крупнейший в мире мусоросжигательный завод появится в Дубае к 2020 г. Объект сможет утилизировать 1,8 млн т твердых бытовых отходов в год (60% городского мусора). Ежедневно предприятие будет принимать 5 тыс. т отходов. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства Объединенных Арабских Эмиратов.

Объект мощностью 185 МВт обеспечит энергией 120 тыс. домов, удовлетворив 2% ежегодного спроса на электричество в городе, заявил генеральный директор муниципалитета Дубая Хусейн Насер Лута. По словам чиновника, строительство начнется через несколько месяцев. Проведением работ займутся швейцарская компания Hitachi Zosen Inova и бельгийское строительное предприятие Besix Group.

Согласно официальному порталу правительства ОАЭ, мусоросжигательный завод построят в районе Варсан (Al Warsan 2). Предприятие станет самым крупным из себе подобных на Среднем Востоке. Строительство обойдется в 2 млрд дирхам ($680,6 млн).

“Завод станет новым источником энергии в Дубае и повысит безопасность поставок”, - заявил генеральный директор департамента электричества и воды эмирата Дубай (DEWA) Саид Мохаммед Аль Тайер.

Как отмечается на сайте правительства ОАЭ, власти Дубая планируют сделать город устойчивым к 2021 г. Строительство предприятия соответствует национальным планам сократить свалки на 75%. Проект поможет городским властям остановить поток отходов на свалки к 2030 г., сократить объемы метана, выделяемого отходами на полигонах, и освободить обширные территории под новые проекты.

Еще один мусоросжигательный завод, претендующий на звание крупнейшего в мире, строится в китайском городе Шэньчжэне. Оба предприятия должны быть завершены к 2020 г. Как отмечает издание New Atlas, после завершения строительства претендовать на титул крупнейшего завода сможет дубайский проект, так как его мощность примерно на 20 МВт больше, чем мощность шэньчжэньского.