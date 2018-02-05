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Китай начал догонять США по уровню развития технологий

Социальная ответственность
5 февраля, 18:06 UTC+3

К такому выводу пришли в Национальном научном фонде США

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Материал из 1 страницы
© Михаил Терещенко/ТАСС

Национальный научный фонд (NSF), независимое агентство при правительстве США, отвечающее за развитие науки и технологий, опубликовал доклад, в котором говорится о том, что лидирующие позиции США в сфере технологий быстро снижаются, поскольку "другие страны, особенно Китай, продолжают расти". Через два дня после обнародования исследования веб-сайты фонда стали недоступны "из-за недостатка государственного финансирования". О докладе фонда рассказывает газета South China Morning Post.

В прошлом году США занимали ведущие позиции в глобальном технологическом пространстве, тратя $496 млрд на исследования и разработки, а Китай был вторым, тратя $408 млрд.

"Наше лидерство снижается в областях, важных для страны, — говорит Мария Цубер, председатель Национального научного совета, который курирует NSF, в заявлении, сопровождающем доклад. — Эта тенденция может иметь последствия для нашей национальной безопасности".

Председатель КНР Си Цзиньпин сделал центральной темой своего выступления на пленарном заседании Коммунистической партии в октябре 2017 г. развитие искусственного интеллекта и других передовых технологий. Как отметила South China Morning Post, это означает, что Китай пытается искать новые опоры для своей быстрорастущей экономики на фоне избыточных производственных мощностей и растущего долга.

С 2000 г. инвестиции Китая в научные исследования и разработки (НИОКР) увеличиваются в среднем на 18% ежегодно. Расходы США в этой области выросли всего на 4%: на долю этой страны приходится 26% расходов на НИОКР во всем мире.

Доля Китая в венчурном финансировании, поддерживающем новые технологии, также выросла с $3 млрд в 2013 г. до $34 млрд в 2016-м, что составляет от 5 до 27% от общемирового объема.

По мнению вице-председателя и операционного директора китайской ИТ-компании Baidu Ци Лу, приблизиться к США в развитии искусственного интеллекта Китаю позволили сильная правительственная поддержка и огромное население.

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