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Таяние льдов лишает белых медведей пищи

Социальная ответственность
5 февраля, 18:09 UTC+3

Численность вида сократилась на 40% за последние десять лет

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Материал из 1 страницы
© Лев Федосеев/ТАСС

Метаболизм белого медведя оказался в 1,6 раз быстрее, чем считалось ранее. Из-за особого обмена веществ животным нужно питаться большим количеством тюленей, чтобы выжить. Однако таяние льдов препятствует охоте. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Science, сообщает агентство AFP.

Команда ученых под руководством докторанта Калифорнийского университета в Санта-Крузе, специалиста по диким животным в Геологической службе США (USGS) Энтони Пагано проследила за девятью самками белого медведя в море Бофорта в апреле, когда животные охотятся на тюленей и накапливают жиры, необходимые, чтобы выживать в течение года. Исследование проводилось в течение 8-11 дней трижды: в 2014, 2015 и 2016 гг.

Перед началом работы специалисты надевали на особь ошейник. Устройство записывает видео, фиксирует местоположение медведя и уровень его активности. Ученые также собирали пробы мочи и крови до и после исследований.

За время исследования пять из девяти особей сбросили вес, четверо - потеряли более 10% массы тела. Один медведь потерял не только жировые запасы, но и мышечную массу. Пойманное число тюленей не соответствовало энергетическим потребностям медведей.

По словам соавтора исследования Терри Уильямса, льды тают, и медведям приходится проходить большие расстояния, чтобы найти добычу.

"Они тратят столько энергии, чтобы найти добычу, что получаемой от одного пойманного тюленя энергии не достаточно, чтобы поддерживать вес, - рассказал Уильямс агентству Reuters. - Представьте, что вы гоняете по всему городу в поисках заправки, но так ее не находите. В конце концов, вы окажетесь без газа".

Согласно докладу, отсутствие необходимого объема пищи приводит не только к потере веса животных, но угрожает репродуктивной способности и выживаемости белого медведя. Численность популяции, по данным USGS, сократилась на 40% за время проведения исследования.

Ранее ученые считали, что животные расходуют минимум энергии во время охоты, так как сидят и выжидают добычу, и что они могут управлять метаболизмом: снижать скорость обмена веществ в случае, если поймали недостаточно тюленей.


 

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