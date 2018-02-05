Патронажную службу для одиноких стариков откроют в Твери

Фонд "Старость в радость" запустил сбор средств на создание патронажной службы для пожилых людей "Счастье жить дома" в Твери. Чтобы оплатить работу и проезд к подопечным бригады из пяти сиделок и одного медицинского работника, требуется 157,3 тыс. руб. в месяц. 1,9 млн руб. помогут обеспечить годовую работу проекта. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда.

Планируется, что специалисты будут трижды в день посещать одиноких стариков, которые не могут ухаживать за собой самостоятельно. Сиделки будут помогать с готовкой, стиркой, гигиеническими процедурами, а фельдшер - следить за состоянием здоровья и выполнять назначения врача. Среди потенциальных подопечных - пожилые люди с рассеянным склерозом, болезнью Паркинсона, проблемами со зрением и пережившие инсульт.

Как отмечается на сайте фонда, государственные социальные работники, как правило, посещают одиноких пожилых людей дважды в неделю. Тем, кому нужна ежедневная помощь, предлагается переехать в интернат. Однако непривычная обстановка может сказаться на здоровье человека, обращают внимание в фонде. "Переезд в интернат воспринимается большинством пожилых людей и инвалидов как крушение жизненного маршрута, крайняя мера, конец попыток справиться с обстоятельствами. У человека должен быть выбор, где и как стареть, и многие бабушки, кого мы знаем, до последнего отказываются от интерната, предпочитая вообще не получать помощи. В итоге они попадают в интернат в запущенном состоянии", - рассказала "+1" PR-cпециалист "Старость в радость" Александра Кузьмичева.

Год назад организация открыла патронажную службу в Ржевском районе Тверской области. Бригада из пяти обученных сиделок и фельдшера ежедневно навещает 12 бабушек и дедушек. Как объяснили в фонде, за год состояние многих подопечных улучшилось: одним удалось вылечить пролежни, другие начали ходить на ходунках. "Одна из бабушек попросила убрать противопролежневый матрас, так как захотела активно двигаться в пределах кровати, а матрас подвижному пациенту уже скорее мешает", - добавила Александра Кузьмичева.

"Вместе с государством мы разрабатываем систему долговременного ухода за пожилыми людьми, в которой каждый сможет получать необходимую помощь без принудительных переездов в интернаты. Но есть риск, что те бабушки и дедушка, которые не могут обслуживать себя сегодня, до новой государственной системы не доживут, особенно если их насильно переселить. Тем более что Тверская область не участвует в пилотных проектах по построению системы долговременного ухода. Здесь приблизить человеколюбивую систему, когда помощь подбирается под нужды человека, можем только мы", - говорится на сайте фонда. На пятое февраля 2018 г. организации удалось собрать 482 110 руб. Фонд также планирует открыть подобную службу в Вышневолоцком районе Тверской области.