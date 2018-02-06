Россияне могут онлайн пожертвовать продукты нуждающимся

Посетители интернет-магазина Корзинадоброты.рф пожертвовали нуждающимся в рамках социального проекта продуктовые наборы на сумму 300 тыс. руб. за два месяца работы ресурса.

Социальный проект запустили в декабре 2017 г. банк еды "Фонд продовольствия "Русь" и розничная компания X5 Retail Group. В первые две недели продукты в пользу малоимущих приобретал каждый пятый посетитель.

"Сбор помощи "не отходя от кассы" показал, что общество верит в благотворительность в натуральной форме и готово участвовать. За два года удалось собрать 120 тонн продуктов для малоимущих семей, одиноких и нуждающихся пенсионеров, - рассказала руководитель фонда Виктория Крисько. – Однако проводить "Корзину доброты" во всех "Пятерочках" России невозможно – слишком много волонтеров придется задействовать. Поэтому мы создали благотворительный интернет-магазин, доступный в режиме 24/7".

В пресс-релизе фонда отмечается, что платформа предлагает шесть видов набора. Стоимость варьируется от 150 до 2 тыс. руб. в зависимости от количества продуктов. В наборы входят крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло, консервы, чай и сладкое к чаю. На сайте также публикуется информация о сборах продуктов в магазинах сетей X5 Retail Group. В течение года на сайте может появиться возможность пожертвовать корма для животных.

По данным Росстата, доходы 19,6 млн россиян (13,3%) были ниже прожиточного минимума (9828 руб.) в 2016 г. "Фонд продовольствия "Русь" помогает малоимущим пенсионерам, матерям-одиночкам и инвалидам. Организация принимает продукты питания и товары первой необходимости у населения, производителей, кафе и магазинов и распространяет наборы среди незащищенных групп населения через приходы Русской православной церкви и региональные благотворительные организации. Каждый месяц помощь получают более 150 тыс. россиян. С 2012 по 2017 гг. фонд собрал и распределил более 20 тыс. тонн продуктов.